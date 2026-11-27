Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

Jonathan Ezequiel Cardozo, de 23 años, fue baleado durante una emboscada en un encuentro acordado para comprar un iPhone 16. Murió en el Hospital Balestrini y la Fiscalía de Homicidios ordenó allanamientos.

Jonathan Ezequiel Cardozo, de 23 años, murió luego de ser baleado durante un robo en La Matanza. Había ido con cuatro amigos a acompañar a uno de ellos, que acordó por Facebook comprar un iPhone 16 por 500 dólares.

El punto de encuentro era el cruce de avenida Crovara y Ruta 4, junto a un complejo de monoblocks. Cardozo llegó desde Isidro Casanova en el Peugeot 3008 de su madre. El hecho ocurrió el miércoles por la tarde, cuando el grupo arribó al lugar indicado por el supuesto vendedor.

Allí, un grupo de delincuentes armados los emboscó y les robó el dinero y otras pertenencias. Durante el asalto, uno de los atacantes le disparó a Cardozo en el abdomen y luego los asaltantes escaparon.

Investigan el crimen en La Matanza

El joven fue trasladado al Hospital Balestrini, donde lo operaron. Sin embargo, falleció durante las primeras horas del jueves a causa de las heridas.

La investigación está a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza. El funcionario ordenó a la Policía realizar una serie de allanamientos en el complejo de monoblocks para buscar a los responsables.

Compras por Facebook usadas para emboscar a las víctimas

Los encuentros acordados en redes sociales para comprar objetos de valor y que terminan en robos no son una modalidad nueva. Este tipo de hechos se repite, incluso en La Matanza, con publicaciones que sirven para atraer a las víctimas a un punto de encuentro.

En diciembre de 2023, Federico Franson, de 24 años, viajó desde San Isidro hasta González Catán para comprar una moto ofrecida en Marketplace. Cuatro delincuentes lo asaltaron en el lugar y lo mataron. La investigación estableció luego que la publicación era falsa y había sido creada desde una cárcel.

En mayo de 2024 ocurrió un caso similar: un aspirante a policía acompañó a un amigo que quería comprar una moto ofrecida por Facebook. En el punto acordado, delincuentes que se movilizaban en un auto les exigieron el dinero de la operación y se produjo un tiroteo. El aspirante resultó herido de bala y sobrevivió.

También se registraron episodios de estas características en otros puntos del conurbano. En Castelar, en agosto de 2023, mataron a Domingo Acosta Aquino, de 58 años, e hirieron a su hijo. En Wilde, en enero de 2024, fue asesinado el electricista Adrián Pablo Carrea, de 55 años.