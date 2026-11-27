Romildo Ramón Lavia Rachz está imputado por homicidio culposo agravado por la fuga, tras un choque ocurrido durante un operativo vial en la ruta provincial 9. La investigación señala que habría atribuido el impacto a una Volkswagen Amarok, aunque pericias y testimonios apuntaron a su Toyota Hilux.

El periodista Romildo Ramón Lavia Rachz, de 41 años, fue detenido e imputado por la muerte del sargento primero Juan José Sandoval, de 37, atropellado durante un control de tránsito en la ruta provincial 9, en el norte del Chaco. La causa está caratulada como homicidio culposo agravado por la fuga.

El episodio ocurrió cerca de las 4 del domingo 22 de noviembre, a la altura del kilómetro 248. Sandoval, padre de dos hijos, fue trasladado al Hospital del Bicentenario de Juan José Castelli, donde murió poco después de las 9. La autopsia determinó que sufrió un traumatismo encefalocraneano grave, una fractura expuesta de fémur, una luxación de rodilla izquierda y una lesión cerebral severa. La causa de muerte fue una hipertensión endocraneana.

El operativo vial y la persecución en la ruta 9

Horas antes, Lavia Rachz había participado del festival Chacarera del Monte, que celebró sus diez años en un campo del paraje 4 de Febrero, en la zona de Miraflores. En el evento, realizado la semana pasada, estuvo el gobernador Leandro Zdero. El periodista entrevistó al mandatario, a legisladores y a artistas el sábado 21 de noviembre. Luego compartió un asado con el camarógrafo Edgar Antonio Contreras, de 37 años.

Según declaró Contreras, durante la comida tomaron un par de latas de cerveza de 473 centímetros cúbicos. Pasadas las 3 de la madrugada, Lavia Rachz llevó a su compañero hasta su casa en Miraflores en una Toyota Hilux blanca. Después, siguió su recorrido y llegó al control de tránsito.

Tras el impacto, un patrullero persiguió a la camioneta por un camino de tierra y luego por la ruta. Durante la persecución, el velocímetro habría llegado a 170 kilómetros por hora. Los agentes lograron que el vehículo se detuviera cerca del frigorífico municipal. En ese momento, el periodista dijo que una Volkswagen Amarok blanca lo había sobrepasado a gran velocidad, sugiriendo que ese rodado había atropellado al policía.

Las pericias apuntaron a la Toyota Hilux del periodista

La Amarok era conducida por Hugo Javier Labat, de 33 años, empleado de comercio domiciliado en Pampa del Infierno, quien viajaba con familiares y amigos. El test de alcoholemia dio positivo, con un resultado de 1,46 gramos de alcohol por litro de sangre, y quedó detenido. Sin embargo, el fiscal Gerónimo Agustín Roggero resolvió luego la falta de mérito de Labat, asistido por los abogados Juan Esteban Pockorny y Diego Romero.

El fiscal ordenó detener a Lavia Rachz. La medida se concretó el miércoles 25 de noviembre en su vivienda de la calle Luis Federico Leloir, entre Padre Carlos Lauth y Salta, en Juan José Castelli. Durante el procedimiento secuestraron material fílmico almacenado en un pendrive.

Una pericia realizada el martes detectó un golpe en el lateral derecho de la Hilux y restos azules compatibles con la lona de la reposera donde descansaban los policías o con la ropa de Sandoval. También encontraron, debajo de la carrocería, plásticos naranjas que serían compatibles con los conos del operativo y un fragmento de cinta refractaria. En cambio, el análisis de la Amarok dio resultado negativo.

La hipótesis investigada es que, al llegar a su casa, el periodista habría lavado la camioneta para eliminar rastros del impacto. En el expediente también constan testimonios de personas que dijeron haber visto pasar a gran velocidad una Toyota Hilux blanca, seguida por un patrullero.

El testimonio del policía que estaba junto a Sandoval

El policía Eugenio Gustavo Velozo, de 30 años, declaró que estaba al lado de Sandoval, quien permanecía sentado en una reposera junto a un gazebo en la banquina. Según su relato, hizo señas con una linterna para que la Hilux redujera la velocidad.

Velozo afirmó que el vehículo primero bajó las luces y aminoró la marcha, pero que, al acercarse al control, volvió a encender las luces altas y aceleró de manera repentina. “Impactó de forma directa en la humanidad de mi colega. Yo pude lograr evitar la colisión debido a que atiné a correrme, pero una rueda paso sobre mi pie derecho, no lográndome causar lesión a simple vista”, señaló.

Un chofer de ambulancia también declaró sobre el vehículo que vio pasar: “No, vieja. No fue una Amarok. Yo vivo en la ruta. Fue una Toyota Hilux la que me pasó a los chapazos”. La persecución fue continuada por los agentes Carlos Javier López, de 37 años, y Carlos Joel Smal, de 26, ambos de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial de Juan José Castelli. De acuerdo con la información incorporada a la causa, al menos 12 testigos corroboraron lo ocurrido después del impacto. El único que mencionó una Amarok blanca fue el periodista.

La familia de Sandoval reclamó justicia

María Sandoval, de 38 años y hermana del policía fallecido, cuestionó al sospechoso en declaraciones a un medio local. “Es un asesino, mató a mi hermano. No era ni siquiera un perro, un chancho. Ni siquiera con un animal se tiene ese desprecio a la vida que tuvo él con mi hermano”. La familia está representada por el abogado Juan Arregín.

El abogado del periodista, Miguel Alejandro Lukach, pidió su liberación por considerar que se trata de un delito excarcelable. También lamentó la “condena social” y dijo que su cliente está “relajado” mientras avanza la investigación.

En paralelo, una señal televisiva de Resistencia anunció la suspensión temporaria de El Impenetrable TV, ciclo que llevaba más de 15 años en la programación de los sábados al mediodía y había obtenido seis premios Martín Fierro Federal. La investigación judicial continúa para establecer las circunstancias del atropello y las responsabilidades correspondientes.