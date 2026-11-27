Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

La jueza Ángela Ledesma desestimó el pedido de apartamiento presentado por Mauricio Novelli, mientras que Guillermo Yacobucci impugnó una recusación impulsada por las querellas. La continuidad de Ledesma en la Sala II genera preocupación en el Gobierno.

La jueza Ángela Ledesma rechazó la recusación presentada por el trader Mauricio Novelli, investigado en la causa por la presunta estafa vinculada a la criptomoneda LIBRA. Su continuidad en la Sala II, que integra junto con Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, es motivo de preocupación para el Gobierno.

Novelli pidió apartar a la magistrada por su vinculación institucional con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), donde integró el Comité Consultivo, y con el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). Sin embargo, en el expediente no consta que esas entidades participen de la causa como amigas del tribunal ni bajo otra modalidad.

En su respuesta, Ledesma sostuvo:

«Mi vinculación académica con INECIP no supone adhesión personal a las posiciones que esa institución adopte respecto de controversias judiciales particulares».

Las recusaciones en la causa por la criptomoneda LIBRA

La defensa de Novelli había solicitado apartar a Ledesma después de que ella y Slokar votaran a favor de habilitar la intervención de los querellantes que habían sido excluidos por el fiscal Eduardo Taiano.

Por otra parte, fuentes del Congreso señalaron que Juan Bautista Mahiques habría hecho llegar a la camarista un mensaje: el Gobierno no impulsaría la prórroga de su pliego si busca continuar como jueza el año próximo, cuando cumpla 75 años. Al cierre de esta nota, Ledesma todavía no había presentado formalmente ante el Poder Ejecutivo el pedido para que la revaliden en el cargo.

Yacobucci rechazó el planteo de las querellas

Este martes también se conoció la impugnación de Guillermo Yacobucci al pedido de apartamiento promovido por las querellas, en una decisión que se produjo en sentido inverso a la recusación que Novelli había presentado contra Ledesma.

Los objetores señalaron que Ignacio Yacobucci, hijo del camarista, fue designado primero al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF) y luego pasó al Ministerio de Justicia como asesor de Mahiques. El magistrado consideró que esos argumentos no justificaban su apartamiento.

«La designación de su hijo para el ejercicio de una función pública no autoriza a establecer una relación de condicionamiento sobre sus decisiones, al tiempo que destacó que su nombramiento en el ministerio respondió a cuestiones de idoneidad en la materia y no a un intento por condicionarlo», indicaron fuentes judiciales al explicar su postura.

El recorrido de Ignacio Yacobucci en la UIF y Justicia

Ignacio Yacobucci fue designado al frente de la UIF por el entonces ministro Mariano Cúneo Libarona, poco después de la asunción de Javier Milei. El 16 de enero de 2025 fue desplazado por «gastos excesivos».

Actualmente trabaja en la Unidad Ministro del Ministerio de Justicia como coordinador del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.