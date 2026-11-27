Sebastián Damián Villarreal pronunciará sus últimas palabras el jueves 10 de diciembre y ese mismo día el tribunal dará a conocer el fallo. La fiscalía pidió 14 años y seis meses de prisión; la defensa reclamó la absolución.

El tribunal que juzga a Sebastián Damián Villarreal, de 36 años, fijó para el jueves 10 de diciembre la audiencia en la que el acusado podrá decir sus últimas palabras. Luego, ese mismo día, se conocerá el veredicto por el ataque con cuchillos contra dos bailarinas en una escuela de danza de Palermo, ocurrido en noviembre de 2020.

La fecha fue establecida por los jueces Julio López Casariego, Julio Pablo Quiñones y Matías Buenaventura, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 11. La decisión llegó después de una audiencia en la que las partes discutieron la valoración de un informe psiquiátrico mencionado por la defensa en su alegato de cierre.

La discusión por un informe psiquiátrico

Los defensores oficiales Lucas Tassara y María Armando citaron un informe realizado en el Hospital Tornú el 10 de noviembre de 2020, aproximadamente una hora después del ataque. El documento señalaba que Villarreal estaba “lúcido” y “ubicado en tiempo y espacio”.

La defensa sostuvo que el informe estaba incorporado al sistema judicial Lex 100. El fiscal general Nicolás Amelotti cuestionó esa afirmación y planteó que el documento no aparecía en la historia clínica del acusado ni integraba la prueba de la causa. Aunque el informe no demostraba la inimputabilidad de Villarreal, la fiscalía pidió que la defensa indicara en qué foja estaba agregado.

“Nos piden que ubiquemos en el sistema Lex 100 donde está la historia clínica del señor Villarreal. No tenemos ni el tiempo ni los recursos para hacer el trabajo de la fiscalía. Nosotros tuvimos todo el material e hicimos nuestro alegato. La historia clínica debe ser valorada, aunque ustedes pueden no hacerlo para dictar sentencia. No hay dudas que está incorporada como prueba”, sostuvo Tassara.

La fiscalía pidió que no se valore el documento

Tras un cuarto intermedio, Amelotti respondió que la defensa había solicitado el informe durante la instrucción suplementaria, pero que el Hospital Tornú había remitido en septiembre de 2022 otro documento, fechado el día 11. Según el fiscal, la defensa no reclamó entonces por el informe del día 10.

“Queríamos saber de dónde salió esta prueba, de dónde la aportaron, no sabemos de dónde la obtuvieron. A mi modo de ver, una prueba que no se puede valorar. Desde el 2022 no insistieron y aparece recién en el alegato”.

El fiscal también señaló que las víctimas siguen atemorizadas y pidió que el informe no fuera considerado. “Las víctimas siguen atemorizadas, están atentas, llaman a la fiscalía, viene el padre de una de ellas. Ellas merecen respeto también. Voy a pedir que no se tenga en cuenta el elemento probatorio”, afirmó.

Antes de que el tribunal resolviera sobre el planteo, Tassara dijo que esa prueba no modificaba las conclusiones de la defensa y pidió que se avanzara con el juicio para que hubiera una respuesta. También reclamó una definición para Villarreal, quien, según sostuvo, lleva seis años detenido y esperaba el juicio desde hacía cuatro meses.

El acusado está alojado en el penal de Ezeiza

Villarreal siguió la audiencia desde una sala del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, donde permanece alojado en Prisma, el centro destinado a detenidos con padecimientos de salud mental. El tribunal rechazó el pedido de la defensa para adelantar la última audiencia y confirmó que será a las 9, en la sala del primer piso de los tribunales de Lavalle al 1100.

“Cada juicio no son papeles ni nombres, sino historias de vida. De imputados, de víctimas. El tribunal es consciente de esto y cuidadoso de los tiempos”, expresó el juez López Casariego. Antes de que se interrumpiera la comunicación con el penal, se escuchó a Villarreal decir: “¡Qué hijos de puta!”.

El ataque a las bailarinas en Palermo

En su alegato, la fiscalía pidió una pena de 14 años y seis meses de prisión al considerar a Villarreal responsable de la tentativa de femicidio de Julieta Antón y de la tentativa de homicidio simple de Sofía Bovino. La defensa, en cambio, solicitó su absolución.

El ataque ocurrió el 10 de noviembre de 2020, a las 16, en El Club de la Danza, ubicado en la esquina de la avenida Federico Lacroze y 11 de Septiembre, en el límite entre Palermo y Belgrano. Villarreal había llegado dos horas antes de la clase que tenía con Antón, quien era su profesora particular de baile.

De acuerdo con la investigación, el acusado interceptó a la bailarina cuando salía del baño y la persiguió con una cuchilla de carnicero de 32,5 centímetros, que había llevado desde su casa en Berisso. Antón corrió hasta las oficinas administrativas para refugiarse y allí Villarreal atacó tanto a ella como a Bovino.

Según la reconstrucción del caso, el acusado acusaba a Antón de haberse burlado de él después de que, días antes de la clase, le contara mediante mensajes telefónicos que había sido víctima de abuso sexual. El fragmento disponible de su declaración comienza: “Yo le conté que fui abusado y ella se burló”.

La recuperación y el trabajo de Julieta Antón

Gabriel Antón, padre de Julieta, contó que su hija sigue pendiente del desarrollo del juicio y que, desde el ataque, realiza tratamiento psiquiátrico y psicológico. También indicó que la bailarina, quien trabajó en el programa ShowMatch, nunca dejó de dar clases durante estos seis años y continúa trabajando.