Adrián Pérez y las niñas, de 8, 5 y 4 años, estaban desaparecidos desde el viernes. El examen forense determinó que murieron por un paro cardiorrespiratorio causado por insolación y deshidratación aguda.

Adrián Pérez y sus tres hijas, de 8, 5 y 4 años, fueron encontrados muertos en una zona rural del norte de Salta, después de permanecer desaparecidos desde el viernes. El examen forense determinó que fallecieron por un paro cardiorrespiratorio provocado por insolación y deshidratación aguda.

La familia había salido en moto desde María Cristina, Formosa, rumbo a Alto de la Sierra, en el departamento salteño de Rivadavia, donde vivía. Este domingo, familiares, vecinos y autoridades acompañaron el traslado de los restos. La comuna de Santa Victoria Este colaboró con el sepelio.

La búsqueda de Adrián Pérez y sus hijas en Salta

El viernes por la tarde, la pareja de Pérez perdió contacto con ellos y denunció su desaparición. Se puso en marcha un operativo de rastrillaje, que fue interrumpido durante la noche por las dificultades del terreno y la escasa visibilidad.

Las tareas se reanudaron el sábado por la mañana. Los equipos de búsqueda encontraron los cuerpos en distintos puntos de una zona de monte cercana a un camino secundario.

El examen cadavérico, realizado por el médico legal de la Policía, estableció la causa de muerte. La investigación quedó a cargo del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal.

Las hipótesis sobre el recorrido y la muerte de la familia

Una de las hipótesis indica que Pérez habría elegido un camino alternativo para llegar a destino, más corto, pero arenoso y poco transitado. La moto habría sufrido un desperfecto y el hombre habría caminado alrededor de un kilómetro mientras la empujaba, con las niñas sobre el asiento.

Ante temperaturas que habrían llegado a los 45 grados y la falta de agua, habría intentado hidratar a sus hijas con plantas de la zona. Según esta reconstrucción, dejó a las niñas bajo una sombra y siguió camino para buscar ayuda en María Cristina. El hombre murió durante el trayecto, mientras que las niñas habrían intentado seguirlo y fallecieron luego de recorrer distintas distancias.

Otra hipótesis plantea que la moto pudo haber volcado y que sus ocupantes sobrevivieron al accidente, pero que el recipiente en el que transportaban agua se rompió. Estaba previsto que Pérez fuera sepultado en Alto de la Sierra y que los restos de sus hijas fueran trasladados a María Cristina, en Formosa.