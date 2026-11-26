El máximo tribunal cuestionó las normas que permitían a las prepagas aumentar sus cuotas sin autorización estatal. El fallo se originó en el reclamo de una afiliada de Swiss Medical y podría incidir en otros 300 casos.

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que habían eliminado el control estatal sobre los aumentos de las cuotas de la medicina prepaga. La decisión fue adoptada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz en una causa iniciada por una afiliada de Swiss Medical.

En un fallo de ocho páginas, los jueces sostuvieron que el decreto no justificó la necesidad de modificar de manera urgente la ley 26.682, que regula el sistema de medicina prepaga en la Argentina. Según el tribunal, los fundamentos presentados por el Poder Ejecutivo no alcanzaron para demostrar que la situación exigiera una respuesta incompatible con el trámite legislativo habitual.

Los fundamentos de la Corte sobre los aumentos de las prepagas

Los magistrados señalaron que el decreto se apoyó en la existencia de una supuesta crisis del sistema de salud y en la necesidad de aumentar la competitividad mediante la liberación de precios. Sin embargo, consideraron que esas razones eran genéricas y no acreditaban una urgencia suficiente.

De la lectura de los considerandos del decreto en cuestión no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la ley 26.682.

La Corte también afirmó que no se explicó la relación entre la emergencia económica y social invocada y la eliminación de las facultades de control de la autoridad de aplicación. Aclaró, además, que su decisión no implica un pronunciamiento sobre el resto del DNU 70/23.

El reclamo contra Swiss Medical y el aumento de la cuota

La causa fue iniciada por María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical, luego de que el valor de su cuota aumentara un 110 por ciento entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. De acuerdo con el planteo, si se hubiera mantenido la aplicación de la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento habría sido del 6,26 por ciento.

En primera instancia, la afiliada obtuvo un fallo desfavorable. Luego, la Cámara Federal de La Plata revocó esa decisión, declaró inconstitucionales los artículos cuestionados y ordenó que los aumentos se ajustaran al índice de precios al consumidor (IPC). También dispuso que el Estado reasumiera las funciones de control correspondientes.

El impacto del fallo en otros reclamos de usuarios

La sentencia llegó a la Corte después de que tanto el Estado nacional como Swiss Medical apelaran la resolución de la Cámara. La demanda forma parte de un conjunto de alrededor de 300 reclamos de usuarios de medicina prepaga presentados desde diciembre de 2023 contra los efectos de esos artículos del decreto.

La decisión constituye un antecedente para esos casos, aunque cada reclamo deberá resolverse en su propio proceso. Los artículos 267 y 269 del DNU habían derogado el artículo 5, inciso g, y sustituido el artículo 17 de la ley 26.682, disposiciones que establecían el control estatal sobre los valores de las cuotas de los planes de salud.

En su resolución, la Cámara Federal de La Plata también advirtió que la desregulación podía dejar a los usuarios expuestos a la cartelización del mercado de salud y consideró que una modificación de ese alcance debía tratarse en el Congreso.