Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 3:14 p. m. · 1 min de lectura

Alejandro Rapetti enfrenta cargos por abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal. La investigación señala que habría contactado a las denunciantes por Instagram y que ambas necesitaron tratamiento psicológico.

Un ginecólogo del Hospital Churruca comenzará a ser juzgado este viernes 27 de noviembre, acusado de haber abusado sexualmente de dos pacientes de 19 años durante consultas médicas.

Se trata de Alejandro Rapetti, de 48 años, quien enfrenta cargos por abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal. Según las denuncias, el profesional habría aprovechado la inexperiencia de las jóvenes en las consultas ginecológicas para realizar prácticas que excedían los procedimientos médicos.

Una de las denunciantes relató que el ginecólogo le realizó tactos vaginales y anales y que, cuando manifestó sentir dolor, le pidió que calificara su desempeño del uno al diez. La segunda paciente denunció que el profesional le pellizcó los pezones durante un examen mamario.

La investigación judicial identificó un presunto patrón de comportamiento mediante el cual el acusado habría utilizado su posición profesional y la confianza depositada por las pacientes para vulnerar los límites de la relación médico-paciente.

Además, Rapetti habría contactado a las jóvenes a través de Instagram bajo el argumento de gestionar turnos médicos, llegando a insistir cuando no obtenía respuestas.

Entre las expresiones atribuidas al profesional trascendió una frase que llamó particularmente la atención: “Creo que me fui al pasto”.

Como consecuencia de los episodios denunciados, ambas jóvenes necesitaron tratamiento psicológico y una de ellas sufrió ataques de pánico.

El juicio buscará determinar la responsabilidad penal del médico y esclarecer si utilizó su actividad profesional para cometer los abusos denunciados. Hasta que exista una sentencia condenatoria, el acusado conserva la presunción de inocencia.