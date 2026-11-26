Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 9:31 a. m. · 1 min de lectura

La principal hipótesis judicial apunta a que el sargento asesinó a su pareja y luego se quitó la vida. Ambos habían participado de una celebración familiar horas antes de ser encontrados muertos.

Conmoción en La Rioja: investigan si un policía asesinó a su pareja y luego se quitó la vida

Clide del Rosario Paredes, de 30 años, y Lucas Ezequiel Nieto, de 37, fueron encontrados muertos horas después de participar de una celebración familiar. La principal hipótesis judicial apunta a un femicidio seguido de suicidio.

La localidad de Patquía, ubicada en el departamento Independencia de La Rioja, permanece conmocionada por el hallazgo de los cuerpos de una pareja durante la mañana del lunes 23 de noviembre.

Ambos habían participado el domingo de los festejos por la Primera Comunión de uno de los hijos de la mujer. Tras compartir la celebración familiar, regresaron a la vivienda del hombre, donde horas más tarde fueron encontrados sin vida por el padre del efectivo policial. Minuto Uno +1

Nieto se desempeñaba como sargento de la Policía de La Rioja. Los investigadores sospechan que habría asesinado a su pareja antes de quitarse la vida.

Las autopsias, realizadas por el médico forense Alberto Zalazar, determinaron que ambos fallecieron como consecuencia de heridas de arma de fuego. TN +1

El comisario mayor Alejandro Quinteros informó que el efectivo no registraba denuncias previas por violencia de género y que incluso había realizado capacitaciones relacionadas con la Ley Micaela.

Las autoridades también confirmaron que no había menores dentro de la vivienda y que ambos tenían hijos de relaciones anteriores.

La investigación quedó a cargo de la jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Gisela Flamini, quien dispuso el análisis de los teléfonos celulares y diferentes pericias criminalísticas.

Si bien los indicios apuntan a un femicidio seguido de suicidio, la Justicia todavía no confirmó definitivamente esa hipótesis. Infobae +1