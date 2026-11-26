La joven de 22 años y madre de un niño de 7 años era buscada desde hacía una semana. Un hombre de 35 años fue detenido en Chaco y habría reconocido el crimen; la Justicia espera los resultados de la autopsia.

Karina Cáceres, de 22 años, fue encontrada muerta dentro del pozo ciego de una vivienda de José C. Paz. Por el hecho fue detenido Ignacio Daniel González, de 35 años, quien habría confesado ser el autor del crimen. La Justicia investiga el caso como un posible femicidio.

La joven era buscada desde hacía una semana. González, vecino de la víctima, viajó a la provincia de Chaco y fue localizado en la ciudad de Charata. Según la información incorporada a la causa, se presentó espontáneamente en una comisaría después de comunicarse con familiares y habría reconocido que asesinó a Cáceres y ocultó su cuerpo.

El hallazgo de Karina Cáceres en José C. Paz

El cuerpo fue encontrado durante un operativo en una casa situada sobre la calle Suecia al 4200, en el barrio Sol y Verde. En el procedimiento participaron bomberos y peritos, que confirmaron que la joven estaba dentro del pozo ciego.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron elementos que podrían ser relevantes para la causa, entre ellos ropa y la bicicleta de la víctima. González será trasladado a la provincia de Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia.

La búsqueda y las últimas imágenes de la joven

Cáceres era madre de un niño de 7 años y era buscada desde el lunes 13 de julio. La denuncia por su desaparición habría sido presentada por su pareja, Ramón David Barrionuevo, quien dijo que la había visto por última vez después de una discusión entre ambos.

Barrionuevo sostuvo que se había ido a dormir y que, al despertarse, Karina ya no estaba. El análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir parte de los últimos movimientos de la joven: alrededor de las 6 de la mañana del día de su desaparición fue registrada en la zona de las calles Finlandia y Austria.

En las imágenes, difundidas el 18 de julio, Cáceres aparece acompañada por un hombre y lleva su bicicleta. De acuerdo con la información de la causa, familiares del sospechoso lo reconocieron al ver la filmación.

La investigación por la muerte de Karina Cáceres

Los investigadores establecieron que González había viajado a Chaco el mismo lunes de la desaparición. En esa provincia fue detenido, luego de presentarse voluntariamente en una comisaría. Un informe policial indicó que la detención se formalizó en esa jurisdicción y que en el expediente intervino la Unidad Funcional de Instrucción 25 de la Delegación Judicial San Martín.

La Justicia aguarda los resultados de la autopsia para determinar cómo fue asesinada la joven y avanzar con la investigación. El expediente también incorporó un episodio previo a la desaparición: Cáceres, Barrionuevo y un amigo de ambos, identificado como Víctor Sánchez, participaron el sábado 11 de julio de festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza. Durante esa madrugada, según la información reunida, hubo discusiones por celos mutuos.