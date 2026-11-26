Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El principal acusado por el crimen de Agostina Vega amplió su declaración ante el fiscal Raúl Garzón y sostuvo que la adolescente salió con vida de su casa. También pidió un careo con Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento.

Tras varias semanas sin declarar, Claudio Barrelier cambió de abogado y pidió ampliar su indagatoria en la causa por el abuso y el femicidio de Agostina Vega. El imputado estuvo más de dos horas en los Tribunales de Córdoba ante el fiscal Raúl Garzón, luego de reunirse con su nuevo defensor, Carlos Argüello.

Al salir, Garzón describió la presentación como “fue un paso procesal más” y evitó anticipar si habrá nuevas medidas en el expediente. Argüello tampoco hizo declaraciones. En tanto, Fernanda Alaniz, representante del padre de Agostina, y Eduardo Medina Allende, defensor de Osvaldo Fassetta, cuestionaron que no les permitieran participar de la indagatoria, a la que habían concurrido con expectativas.

La hipótesis de Barrelier sobre la muerte de Agostina

De acuerdo con información vinculada a la investigación, Barrelier volvió a señalar a Melisa Heredia, madre de la adolescente, y afirmó que Agostina salió viva de la vivienda. El acusado sostuvo que la mujer “entregó a Agostina” por una deuda, que estaría relacionada con el narcomenudeo.

Además, Barrelier solicitó un careo con Fassetta, quien está detenido e imputado por encubrimiento agravado. Antes de la audiencia, también había expectativa por la posibilidad de que el acusado mencionara a personas que le habrían ofrecido ayuda o prometido impunidad. Sin embargo, no trascendió que hubiera aportado nombres o datos de ese tipo.

Una causa única por dos investigaciones contra Barrelier

Días atrás, el fiscal Garzón informó que unificó los expedientes contra Barrelier. La investigación por la privación ilegítima de la libertad y la tentativa de abuso sexual agravado, ocurridas en 2025, quedó incorporada a la causa por el femicidio de Agostina, cometido en 2026.

Según la hipótesis del fiscal, Barrelier habría actuado solo en ambos episodios, aunque no descartó que pudiera haber recibido ayuda después de consumados los ataques. Garzón también afirmó: “Las pruebas me hacen descartar” que exista una red de trata detrás de los hechos y sostuvo que las evidencias “tampoco indican vinculaciones con ajustes de cuentas o crímenes mafiosos”.

El fiscal aseguró que la investigación seguirá avanzando

Garzón sostuvo que nada demorará el avance de la causa y afirmó que “la gravedad del caso necesita una respuesta inmediata”. También señaló que “las pruebas complican a Barrelier” y que “no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo”.

Tras la ampliación de la indagatoria, la atención está puesta en posibles medidas para los próximos días. Algunas personas vinculadas a la investigación manifestaron sorpresa por las acusaciones y los detalles que aportó el imputado. Según esa interpretación, Barrelier “no quiere quedar solo y busca arrastrar a otros mientras trata de salvar a algunos familiares”.