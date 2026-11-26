Osvaldo Atilio Avena afirmó que la Policía de Corrientes rompió la tranquera de su campo y entró sin contactarlo, antes de que allí apareciera uno de los botines de Loan. En la audiencia también declararon un policía cuestionado por su falta de memoria y otros testigos.

El arrendatario del campo donde apareció uno de los botines que llevaba Loan Danilo Peña, de cinco años, cuando desapareció en una tapera próxima a la casa de su abuela, aseguró que la Policía de Corrientes ingresó sin autorización y rompió la tranquera. “El ingreso al campo fue ilegal”, sostuvo Osvaldo Atilio Avena, abogado y productor ganadero.

Avena relató que el viernes 14 de junio de 2024, día de la desaparición, se encontraba en la ciudad de Corrientes. Según contó, su encargado, Ramón Robledo, lo llamó porque Antonio Benítez había pedido permiso para entrar al campo a buscar a una persona. “Yo le dije que le entregue la llave a la Policía y le dije que no se involucrara”, declaró. Explicó que tomó esa decisión porque “no sabía que se había perdido una criatura”.

El arrendatario cuestionó el ingreso al campo de El Algarrobal

El testigo dijo que llegó a 9 de Julio esa misma noche y que al día siguiente fue hasta el predio, ubicado sobre el camino de acceso a El Algarrobal. “Llegué, miré y me retiré”, recordó. Afirmó que más de 300 personas recorrían la zona y que la tranquera estaba rota.

Avena explicó que arrienda desde hace varios años las 150 hectáreas pertenecientes a Carlota Eliascópulos, una propiedad con amplias zonas de monte. También señaló que Antonio Benítez conocía el lugar porque había ayudado allí y realizado changas para su padre. A fines de junio, agregó, fuerzas federales le solicitaron autorización para realizar otro rastrillaje: les dio permiso, aunque no los acompañó.

Un policía dijo que no recordaba detalles de la desaparición

En la audiencia también declaró el suboficial Sergio Fernández Gauna, quien estaba de guardia en la Comisaría de 9 de Julio cuando desapareció Loan. Esa tarde había ido a una estancia ubicada a unos doce kilómetros del pueblo para controlar un despacho de hacienda. “No recuerdo si antes de ir o al retornar me enteré de la desaparición del chico”, dijo.

Fernández Gauna afirmó que a las 17.30 el comisario Walter Maciel reunió al personal en el playón de la dependencia y comunicó que un chico se había perdido en El Algarrobal. Según su testimonio, Maciel le pidió que quedara a cargo de la guardia y anotara las novedades. El suboficial agregó que durante los tres o cuatro días siguientes solo podía volver a su casa por unas horas para higienizarse y dormir, debido a la carga de trabajo.

El policía, cuya casa fue allanada por fuerzas federales un mes después y a quien le secuestraron el teléfono, relató que durante la madrugada del 14 de junio Maciel y el comisario Blanco, jefe de la dependencia de Chavarría, salieron apresurados de la oficina. “Maciel hablaba por teléfono con alguien y le pedía que se quede ahí, que ya iba hacia el lugar, y se fue junto al comisario Blanco”, declaró.

La falsa alarma y los cuestionamientos durante la audiencia

De acuerdo con Fernández Gauna, Blanco alcanzó a decirle a Laudelina Peña, tía de Loan, quien estaba retenida en la comisaría para una entrevista con los investigadores, que “parece que encontraron algo”. El testigo contó que ella se puso contenta, pero que cambió de semblante cuando le informaron que era una falsa alarma. Estimó que los comisarios fueron hacia El Algarrobal y que “demoraron más de una hora en volver” a la dependencia.

El abogado defensor Rodolfo Baqué acusó al testigo de tener “memoria selectiva”. El juez Eduardo Belforte le pidió que “haga memoria porque está siendo reticente” al responder. Por su parte, Marcelo Hanson, defensor de Oscar Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, planteó que se lo retuviera mientras citaban al comisario Blanco para aclarar lo ocurrido esa madrugada. Tras un cuarto intermedio, el tribunal rechazó el pedido.

También declaró el changarín Humberto Daniel Suárez, quien trabajaba con Mariano Peña, hermano de Loan, en una plantación de frutillas de Jorge Luciano Bertón, hijo de la imputada María Victoria Caillava. Suárez contó que esperaba que lo llamaran para cosechar zapallitos, pero que a media tarde Mariano le avisó que los habían cosechado ellos porque eran pocos.

El testigo dijo que cerca de las 18 Mariano lo llamó para pedir ayuda en la búsqueda de su hermano. Según relató, Bertón lo llevó en una camioneta y llegaron alrededor de las 19.30. Suárez aseguró que regresó a las dos de la madrugada y que su patrón ya no estaba. También contó que, cerca de la casa de Catalina Peña, escuchó que Loan había aparecido; al acercarse, les dijeron que se trataba de una falsa alarma.

Más testimonios sobre la búsqueda de Loan

El comerciante Osvaldo Antonio Avena Mora declaró que se enteró de la desaparición por personas que pasaron por su local. “Al anochecer vino (Antonio) Benítez y me pidió pilas para la linterna. No le cobré porque me dijo que era para buscar a su sobrino”, afirmó. La comisario Viviana Fernández, en tanto, aseguró que vio preocupado a Maciel por la desaparición del chico.

María Laura Silva, quien entonces era aspirante de la Escuela de Suboficiales de la Policía de Corrientes y actualmente es cabo, contó que participó de los rastrillajes. El viernes llegó por casualidad con otros tres cadetes al monte donde apareció el botín. “Lo vimos al comisario Maciel y nos dijo que había encontrado algo, que resguardemos el lugar”, declaró. Aclaró que nunca ingresaron hasta el sitio donde Laudelina y su hija Macarena desenterraron el calzado.

Al cierre de la audiencia también declaró Jorge Rosale.