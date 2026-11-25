En la última audiencia, la joven acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand rechazó el apodo de “La Toretto” y expresó su arrepentimiento. El tribunal dará a conocer el veredicto el 21 de diciembre.

“Soy Felicitas, no La Toretto”. Conmovida, Felicitas Alvite, de 23 años, hizo su descargo este miércoles en la última audiencia del juicio por la muerte de Walter Armand, de 36, quien fue atropellado en La Plata el 12 de abril de 2024.

“Estoy muy nerviosa. Fue muy fuerte el acoso mediático, nos tuvimos que ir de nuestra casa. Mi mamá cerró su local y mis hermanos dejaron la facultad. Pero de todas maneras acá hay solo una víctima, les pido perdón desde el corazón”, expresó entre sollozos.

Alvite ya había declarado en la primera audiencia del debate. Entonces también pidió disculpas a la familia de Armand y dijo que nunca quiso atravesar una situación así. En su última intervención, volvió a manifestar su pesar por el sufrimiento causado a los allegados de la víctima.

El pedido de la defensa y la acusación por el choque en La Plata

La joven está acusada de homicidio simple por dolo eventual. Según la reconstrucción del caso, conducía un Volkswagen Gol que embistió la moto de Armand en la esquina de 13 y 532. Antes del impacto, habría recorrido casi 3.000 metros y cruzado seis semáforos en rojo.

La audiencia comenzó con el alegato de la defensa. El abogado Flavio Gliemmo pidió al Tribunal Oral en lo Criminal 2 de La Plata que encuadre el hecho como homicidio culposo, es decir, no intencional, y solicitó una pena menor a tres años de prisión.

También declaró Valentina Velázquez, de 27 años, amiga de Alvite y acusada en la causa. Al momento del hecho manejaba un Peugeot 208 que, según la hipótesis de la fiscalía, participaba de una carrera con el Gol. “Quería ratificar que no hubo una picada y lo que pasó es que quisieron implantar un personaje para Felicitas. No hubo picada”, sostuvo ante los jueces.

El fiscal pidió diez años de prisión para Alvite

Los alegatos comenzaron el martes, cuando el fiscal de juicio Martín Chiorazzi pidió 10 años de cárcel para Alvite y una pena mínima para Velázquez por conducción temeraria. Alvite está imputada por homicidio simple por dolo eventual y, según el fiscal, “violó todas las normas de conducción” conocidas.

Chiorazzi también reclamó que se le imponga una inhabilitación para conducir por 20 años y pidió que la condena se cumpla con prisión monitoreada mediante una pulsera electrónica. La acusada tiene el beneficio de la prisión domiciliaria desde hace unos meses y llegó al juicio en esa condición, aunque sin control remoto de sus movimientos.

Como parte de sus fundamentos, el fiscal indicó que Alvite cruzó seis semáforos en rojo y recorrió casi 3.000 metros por la ciudad a velocidades superiores a las permitidas, en dos minutos y diez segundos. “No fue un descuido, sino un modo de conducción elegido”, afirmó.

La querella reclamó once años de prisión

La querella, representada por abogados del estudio de Fernando Burlando, pidió 11 años de prisión. Los familiares de Armand manifestaron que esperaban una sanción más severa al finalizar las audiencias. “Buscamos una pena ejemplar. Creemos que el daño provocado es muy grave y que debería pasar más tiempo en prisión”, expresaron desde el entorno de la víctima.

Después de las últimas palabras de las acusadas, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 21 de diciembre, fecha en la que los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo darán a conocer el veredicto.

El origen del apodo de “La Toretto”

El caso tuvo amplia repercusión pública. Antes del hecho, Alvite tenía una fuerte presencia en redes sociales y había escrito que no le temía a la velocidad: “¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ‘ese quiere correr’ y me hago la Toretto”.

Desde entonces, la joven quedó asociada con ese apodo, que alude a uno de los personajes de la saga cinematográfica “Rápidos y Furiosos”.