Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 3:55 p. m. · 1 min de lectura

La Cámara Federal dispuso nuevas medidas de prueba para esclarecer las operaciones económicas entre Caputo Hermanos y personas vinculadas a la agrupación. La revocación de los sobreseimientos no implica una declaración de culpabilidad.

La Justicia ordenó profundizar la investigación sobre el presunto financiamiento de Revolución Federal, en el marco de las actuaciones vinculadas al contexto de violencia política que precedió al atentado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

La Cámara Federal revocó dos sobreseimientos y dispuso que se realicen nuevas medidas de prueba para esclarecer las operaciones económicas entre la empresa Caputo Hermanos y personas vinculadas a la agrupación.

Uno de los principales puntos de la investigación está relacionado con las transferencias de dinero destinadas a Jonathan Morel, referente de Revolución Federal, y a integrantes de su entorno, bajo el concepto de trabajos de carpintería y fabricación de muebles.

Las querellas cuestionaron las características de las contrataciones, la documentación presentada y la modalidad de algunos pagos realizados en efectivo.

Por su parte, la defensa sostuvo que las operaciones correspondieron a trabajos comerciales efectivamente realizados y rechazó las sospechas de financiamiento ilícito.

La decisión judicial implica que deberán continuar las investigaciones para determinar el origen, el destino y la finalidad de los fondos involucrados.

A más de cuatro años del intento de asesinato de Cristina Kirchner, todavía quedan interrogantes respecto de las posibles conexiones económicas de las organizaciones que protagonizaron episodios de violencia política durante aquel período.

La revocación de los sobreseimientos no implica una declaración de culpabilidad ni acredita una participación directa en el atentado, sino que establece la necesidad de continuar reuniendo pruebas antes de adoptar una resolución definitiva.

Fuente de referencia: Minuto Uno.