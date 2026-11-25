Sergio Ramón Oliveira fue condenado por el ataque sexual y el homicidio de su prima de 8 años, ocurrido en 2020. El tribunal fijó un límite de 40 años para que pueda solicitar la libertad condicional.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata condenó a prisión perpetua a Sergio Ramón Oliveira por el ataque sexual y el homicidio de su prima, Guadalupe Eseiza, de 8 años. El crimen ocurrió en marzo de 2020 en la ciudad bonaerense de Lobos.

Los jueces Andrés Vitali, Santiago Paolini y Ernesto Domenech lo consideraron autor de tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado por estar a cargo de la guarda de la víctima, en concurso real con homicidio doblemente calificado por alevosía y criminis causa. Además, establecieron un límite temporal de 40 años para que pueda solicitar la libertad condicional.

La pena había sido solicitada por la fiscal de juicio Leila Aguilar y por los abogados de la familia de la niña, Andrés Irazábal y Nicolás Granillo Fernández. Oliveira, hoy de 29 años, cumple la condena en la Unidad 9 de La Plata, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El ataque a Guadalupe Eseiza en Lobos

El 1 de marzo de 2020, Oliveira fue por primera vez a la casa de su tía, Severiana Silva, para buscar a Guadalupe, su prima hermana. Le dijo a la madre de la niña que la llevaría a una pileta, donde se celebraba el cumpleaños de su hija de 5 años. La nena aceptó ir con él y le dijo a su mamá: "Sí, mami, si es el primo".

Pasadas las cinco de la tarde, Oliveira llegó en una moto negra a la vivienda de Silva, ubicada en Angueira al 1900. Sin embargo, no fue al festejo: recorrió poco más de 20 cuadras hasta el departamento que alquilaba, en Hipólito Yrigoyen al 1200. Allí atacó a la niña, que se resistió. El agresor, aficionado al boxeo, le provocó fracturas en la cabeza y las costillas, además de múltiples hematomas.

A las 18.51, la madre de Guadalupe lo llamó para preguntarle dónde estaban. Oliveira le respondió: "Estoy en una plaza, vuelvo enseguida". Luego visitó a una expareja y, entre lágrimas, le dijo que había hecho "algo sin solución" y que quería despedirse de ella.

El incendio y la investigación del crimen

De acuerdo con la reconstrucción del caso, Oliveira regresó al departamento e intentó eliminar rastros del ataque. Prendió fuego, llevó carbón encendido hasta la cocina y colocó a la niña, agonizante y semiconsciente, sobre las brasas. También usó nafta para acelerar la combustión, cerró las ventanas y dejó una garrafa cerca de la víctima antes de cerrar con llave y salir.

Después visitó a otra expareja, madre de sus dos hijos, a quien le dijo: "Me mandé una cagada". Ambas mujeres notaron que estaba transpirado, sucio y con hollín, que olía a humo y que sus Crocs tenían cenizas. Más tarde, cuando Silva volvió a llamarlo preocupada porque su hija no había regresado, Oliveira aseguró: "Me voy a bañar y voy con Guada a tu casa".

Pasada la medianoche llegó a la casa de su madre, en Roque Pérez, y repetía: "La nena, la nena". La mujer llamó a la Policía. El comisario Héctor Omar Jensen fue el primero en llegar al departamento y encontró a Guadalupe sin vida. Las paredes estaban ennegrecidas por el hollín.

La autopsia determinó que la muerte se produjo por un "síndrome asfíctico secundario a carbonización". El informe también registró quemaduras en la lengua por inhalación de humo y lesiones en los genitales, donde la exposición directa al fuego habría buscado borrar vestigios del ataque sexual.

La versión de Oliveira y los testimonios del juicio

Durante el juicio, el acusado, asistido por una defensora oficial, sostuvo que dos ladrones armados habían entrado a su casa y matado a la niña mientras él salía a buscar dinero porque lo extorsionaban. El tribunal calificó esa versión de "mendaz". Oliveira pidió no estar presente en la audiencia decisiva.

En el debate, dos exparejas describieron episodios de sometimiento sexual y violencia física. Según sus testimonios, cuando se negaban a mantener relaciones, Oliveira las golpeaba, subía el volumen de la música y las violaba. Ambas dijeron que nunca se animaron a denunciarlo.

La madre de sus dos hijos declaró que él frecuentaba sitios web con búsquedas explícitas, entre ellas: "padre viola a su hijastra, hermanastra o sobrina". También relató hechos de violencia sexual durante el embarazo y dijo que Oliveira la obligaba a mantener relaciones. Una de sus exparejas lo describió como muy celoso y afirmó: "Cuando nos separamos, fue porque yo no quería tener intimidad".

Durante el juicio también se mencionó un antecedente de abuso denunciado por la hermana de Guadalupe cuando tenía la misma edad que la víctima.