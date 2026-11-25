Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

Las víctimas fueron encontradas en un auto incendiado en el paraje El Tatú. La investigación espera los resultados de las autopsias y sospecha que los hombres fueron ejecutados antes de que prendieran fuego el vehículo.

Dos hombres fueron encontrados calcinados en la parte trasera de un auto abandonado en una zona rural del partido bonaerense de Zárate. El hallazgo ocurrió la noche del martes en el paraje El Tatú, sobre la ruta provincial 31, y los investigadores analizan la hipótesis de un doble homicidio posiblemente vinculado a un ajuste de cuentas narco.

Una dotación de Bomberos local extinguió las llamas para permitir el trabajo policial. En el lugar intervinieron efectivos de la Sección Casos Especiales y Secuencia Fáctica Oeste, dependientes de la Superintendencia de Policía Científica.

Identificación de las víctimas y antecedentes

La identidad de los fallecidos deberá confirmarse mediante pericias de ADN o huellas dactilares. Mientras avanzan esos estudios, investigadores indicaron que ya se realizaron progresos para identificarlos y que ambos tendrían antecedentes penales.

Uno de los posibles fallecidos sería Nicolás Amondaray, de 29 años, señalado como dueño del auto en el que fueron encontrados los cuerpos. El hombre tenía una causa por comercialización de estupefacientes iniciada en mayo de 2024.

Horas después del hallazgo, allegados lo despidieron en redes sociales. Uno de sus amigos publicó:

Triste noticia, amigo narkito. Todo el poder. Todo villano te respetaba. Hemos estado juntos y se iban del miedo que te tenían

De cobardes te mataron

y agregó:

Municiones y peritajes para reconstruir el crimen

La segunda víctima sería un joven de 24 años con antecedentes por robo automotor agravado. En el lugar también se encontraron municiones de distintos calibres y vainas, indicios que llevaron a los investigadores a estimar que los hombres habrían sido ejecutados antes de que incendiaran el vehículo.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Cuerpo Médico Policial para las pericias forenses. Además, se tomaron testimonios con el objetivo de establecer quiénes eran los fallecidos y avanzar en la reconstrucción de los hechos.

La causa fue caratulada como incendio y averiguación causal de muerte. Las autopsias y la confirmación de las identidades serán claves para determinar el móvil y la mecánica del crimen.