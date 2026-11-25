Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

El transportista mendocino había denunciado un secuestro en una autopista chilena, pero la investigación sostiene que habría participado en el robo de alimentos para perros valuados en unos 120 millones de pesos argentinos. La carga fue recuperada y siete personas quedaron imputadas.

Un camionero mendocino que denunció haber sido secuestrado en Chile quedó detenido, acusado de participar en el robo de un cargamento de alimentos para perros valuado en unos 120 millones de pesos argentinos. La Fiscalía sostiene que el supuesto asalto habría sido organizado por el propio conductor junto con otras seis personas.

El hombre, identificado por sus iniciales F.E.M. y residente en Las Heras, había asegurado ante Carabineros que varios hombres armados lo interceptaron, lo privaron de su libertad y escaparon con el camión y la mercadería. Según su relato, luego lo trasladaron hasta Lampa, en la Región Metropolitana de Santiago, donde recuperó la libertad.

La investigación por el robo del camión en Chile

El hecho ocurrió la semana pasada en las inmediaciones del Puerto Terrestre Los Andes, un nodo logístico del transporte internacional entre Argentina y Chile. La zona está sobre el corredor que une Mendoza con Santiago a través del paso Cristo Redentor, por donde circulan cerca de mil camiones por día.

La denuncia activó un operativo de búsqueda. Sin embargo, la señal del GPS del vehículo seguía activa y permitió a los investigadores establecer su ubicación. En el procedimiento participaron Carabineros, la Policía de Investigaciones de Chile y personal de Seguridad Pública de la Municipalidad de Colina, con apoyo de drones y helicópteros.

El viernes pasado, efectivos llegaron a una propiedad situada en el cruce de las rutas Santa Teresa y El Colorado, en la comuna de Colina, al norte de Santiago. Allí encontraron el camión y el acoplado mientras varias personas descargaban los alimentos para mascotas. La totalidad de la carga fue recuperada.

Siete imputados por asociación ilícita y hurto simple

La mercadería estaba valuada en 70 millones de pesos chilenos, equivalentes aproximadamente a 120 millones de pesos argentinos. La Fiscalía de Los Andes, encabezada por Ricardo Reinoso Varas, planteó como principal hipótesis que el conductor habría facilitado la apropiación de los productos mediante un acuerdo previo con los otros involucrados.

La investigación quedó a cargo de detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Lampa, bajo las instrucciones del Ministerio Público chileno. En el primer procedimiento fueron detenidas seis personas y, tras la incorporación de nuevos elementos a la causa, la Justicia ordenó también el arresto del camionero.

El lunes 23 de noviembre, los siete acusados comparecieron ante el Juzgado de Garantía de Los Andes y fueron formalizados por asociación ilícita y hurto simple. Los otros seis imputados son ciudadanos chilenos con domicilios en Colina, Huechuraba, Conchalí y Casablanca.

Prisión preventiva para el camionero mendocino

La jueza Valeria Crosa Chiappe dispuso la prisión preventiva del transportista y de otros dos acusados, identificados como V.A.V.R. y J.M.V.P. Los tres fueron trasladados a la cárcel de Los Andes. Los cuatro imputados restantes quedaron sujetos a medidas cautelares menos restrictivas.

El tribunal fijó un plazo de cuatro meses para completar las diligencias pendientes. La situación del camionero es especialmente delicada: la Fiscalía lo considera una pieza fundamental para esclarecer cómo se habría concretado la maniobra sin que ocurriera el asalto armado que denunció.

La investigación continúa abierta y busca determinar si la organización tuvo relación con otros episodios similares registrados en los últimos meses cerca del Puerto Terrestre Los Andes. Mientras tanto, la carga permanece recuperada y los siete acusados siguen sujetos al proceso judicial.