Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 5 min de lectura

A seis años de la muerte del ídolo, el segundo juicio por su fallecimiento llegó a la etapa final tras 51 audiencias. La fiscalía y las querellas solicitaron distintas penas para los profesionales de la salud acusados, mientras que un médico fue absuelto.

El 25 de noviembre de 2020 murió Diego Armando Maradona, a los 60 años. El ex campeón del mundo con Argentina en México 1986, considerado uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos, dejó una huella imborrable en la historia del deporte.

La Justicia de San Isidro investigó las circunstancias de su fallecimiento y, menos de un año después, pidió que siete profesionales de la salud fueran juzgados por homicidio simple con dolo eventual. El proceso busca determinar si las acciones y omisiones atribuidas a los acusados tuvieron responsabilidad penal en la muerte del exfutbolista.

Los siete profesionales acusados por la muerte de Maradona

Entre los imputados están el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, el responsable de enfermería Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el médico clínico Pedro Di Spagna.

El primer juicio, realizado en 2025, fue declarado nulo tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach, integrante del tribunal, por su intención de filmar un documental sobre el proceso. El segundo debate se desarrolló durante 2026, con 51 audiencias en seis meses.

Las acusaciones por la internación domiciliaria

En sus alegatos finales, los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, señalaron la existencia de un «doble comando» encabezado por Luque y Forlini durante la internación domiciliaria de Maradona. La estadía se extendió del 11 al 25 de noviembre en una vivienda del barrio privado San Andrés, en Benavídez, partido de Tigre.

Según los fiscales, Luque no confeccionó una historia clínica, no garantizó que Maradona fuera internado en un centro especializado y omitió considerar sus condiciones médicas, entre ellas la insuficiencia cardíaca. A Forlini le atribuyeron no verificar las condiciones de la vivienda ni equiparla con materiales y profesionales especializados. La coordinadora no estuvo en la casa y realizaba un seguimiento externo.

La fiscalía pidió 12 años de prisión para Luque y 10 años para Forlini, por homicidio con dolo eventual. Para Cosachov solicitó ocho años, al sostener que no gestionó una internación especializada, no controló la administración de psicofármacos, ignoró signos de insuficiencia cardíaca y suspendió la visita de un médico clínico.

Las penas reclamadas por las querellas

La psiquiatra tuvo contacto con Maradona el 18 de noviembre, una semana antes de su muerte. El 25 estuvo en la vivienda junto al psicólogo Díaz y, de acuerdo con la información del caso, ambos fueron los primeros en advertir que el exfutbolista no respiraba.

Los abogados de la familia también formularon pedidos de pena. Mario Baudry, representante de Verónica Ojeda, solicitó 16 años para Luque, 14 para Cosachov y 10 para Forlini. Además, pidió 12 años para Díaz, a quien acusó de homicidio simple con dolo eventual. Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, reclamó 15 años para Luque, 12 para Forlini y 10 para Cosachov.

Eduardo Ramírez, representante de Diego Jr., adhirió al pedido fiscal, aunque solicitó 10 años para Cosachov. Félix Linfante, abogado de Jana Maradona, pidió hasta 12 años para Luque, 10 para Forlini y ocho años y dos meses para la psiquiatra. Pablo Jurado, letrado de tres hermanas de Maradona, reclamó 10 años para Forlini, ocho para Luque y ocho años y dos meses para Cosachov.

Las acusaciones contra Díaz, Perroni y Almirón

Díaz, Perroni y Almirón fueron acusados de homicidio culposo, una figura que contempla una muerte sin intención, pero que puede derivarse de omisiones. Para Perroni y Almirón, la fiscalía pidió cuatro años de prisión, solicitud a la que adhirió Ramírez. Burlando, Baudry, Linfante y Jurado reclamaron tres años.

Almirón atendía a Maradona durante las noches y estuvo de guardia entre el 24 y el 25 de noviembre. Perroni, por su parte, no había estado en la casa de San Andrés hasta la tarde del 25, cuando acompañó a la enfermera Dahiana Madrid para que entregara las planillas médicas. Madrid, la octava acusada, pidió ser juzgada en un juicio por jurados.

La defensa de Díaz respondió a las acusaciones de homicidio simple con dolo eventual y homicidio culposo. Los abogados Linfante y Jurado solicitaron su absolución. La fiscalía, Burlando y Ramírez pidieron cinco años de prisión por homicidio culposo, mientras que Baudry reclamó 12 años por homicidio simple con dolo eventual.

El médico clínico fue absuelto

En sus alegatos, Ferrari describió a los acusados como «Este grupo de improvisados está integrado por el indiscutible médico de cabecera Luque, la coordinadora Nancy Forlini, la psiquiatra Cosachov, el coordinador Díaz y el enfermero Almirón».

«Todos ellos asumieron voluntariamente ese rol y, en el marco de esa temible intervención, infringieron los deberes a su cargo, ejecutaron acciones contrarias al arte de curar y colocaron a Maradona en una condición de desamparo y librado a su suerte. A los imputados poco les importó la vida del paciente», advirtió.

Los seis acusadores coincidieron en pedir la absolución de Di Spagna. «No tiene responsabilidad penal en el caso», expresó Ferrari, quien aclaró que el médico había sido interconsultor y no médico clínico ni de cabecera. Di Spagna vio a Maradona el 12 de noviembre y, cuando regresó para una segunda revisión el día 18, el paciente no quiso recibirlo. En la última audiencia, el tribunal hizo efectiva su absolución. El médico fue asistido durante el debate por la defensa oficial de San Isidro, a cargo de María Julia Marcelli.

Cuándo se conocerá el veredicto del juicio

Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal, tienen previsto dar a conocer su decisión el martes 22 de diciembre al mediodía. El veredicto definirá si los acusados son declarados culpables y qué penas, en caso de corresponder, deberán cumplir.