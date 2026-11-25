A dos décadas del asesinato en Río Cuarto, la investigación acumula errores, hipótesis descartadas y sospechosos que no fueron condenados. La evidencia genética señaló a Roberto Bárzola, pero fue sobreseído por prescripción y el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba debe resolver la apelación.

El asesinato de Nora Dalmasso sigue sin una condena, a casi 20 años del crimen cometido en una vivienda del barrio privado Villa Golf, en Río Cuarto, Córdoba. La causa atravesó acusaciones contra distintos hombres, un juicio oral que terminó con la absolución del viudo y una evidencia genética que llegó cuando, según una resolución judicial, la acción penal ya había prescripto.

En mayo de este año, un juicio político destituyó a los fiscales que intervinieron en el expediente. El tribunal describió una investigación marcada por fallas en el resguardo de la escena, irregularidades en la autopsia y un manejo cuestionable de las pruebas biológicas.

"Hubo una suma de deficiencias: una escena del crimen que no fue preservada como correspondía, una autopsia con irregularidades, un manejo de la prueba biológica absolutamente cuestionable y una investigación que, en distintos momentos, fue desviada o directamente interrumpida".

El crimen de Nora Dalmasso y las fallas iniciales

El 26 de noviembre de 2006, un domingo, Nora fue encontrada muerta sobre la cama de la habitación de su hija. Tenía anudado al cuello el cinturón de una bata. La autopsia estableció que había sido estrangulada al menos 24 horas antes.

Más de veinte personas pasaron por la vivienda ese día y el lugar no fue preservado adecuadamente. De acuerdo con los cuestionamientos posteriores, hubo policías que comieron en la casa, incluso sobre una mesa donde se habían buscado huellas. Mientras se perdían rastros que podían ser relevantes, la pesquisa avanzó entre versiones y sospechas cambiantes.

El tribunal del juicio político también cuestionó el trato que recibió la víctima durante la investigación. Señaló que fue expuesta y estigmatizada, y consideró que los fiscales se dejaron llevar por la presión y los rumores.

Las hipótesis sobre Rafael Magnasco, Gastón Zárate y Facundo Macarrón

El primer nombre que adquirió notoriedad fue el de Rafael Magnasco, asesor de la Secretaría de Seguridad de Córdoba. La sospecha inicial estuvo acompañada por versiones sobre una supuesta relación con Nora, pero no derivó en una acusación por el homicidio.

En febrero de 2007 fue detenido e imputado Gastón Zárate, un pintor que había trabajado en la vivienda, por abuso sexual seguido de muerte. Su arresto provocó una movilización de vecinos que reclamaron su liberación, conocida como el "perejilazo". Zárate recuperó la libertad y, años después, fue sobreseído.

En junio de ese año, la investigación apuntó a Facundo Macarrón, hijo de Nora, quien tenía 19 años cuando ocurrió el crimen. La hipótesis fiscal llegó a sostener que había mantenido relaciones sexuales con su madre y que la había matado. La pesquisa examinó aspectos de su vida privada y su orientación sexual. Fue sobreseído en octubre de 2012. "Nunca pude ser un joven feliz", dijo en 2025.

Marcelo Macarrón fue absuelto tras el juicio oral

Luego de que cayera la hipótesis del fiscal Javier Di Santo, el primer responsable del expediente, la investigación se concentró en el viudo, Marcelo Macarrón. Al momento del crimen, participaba en un torneo de golf en Punta del Este.

El fiscal Luis Pizarro, sucesor de Di Santo, sostuvo primero que el traumatólogo había viajado en secreto para cometer el homicidio y regresar sin ser advertido. Más tarde, la teoría cambió: Macarrón habría contratado a un sicario. Sin embargo, nunca se obtuvo un dato concreto que identificara a ese supuesto ejecutor.

Macarrón llegó a juicio oral en 2022. El debate duró tres meses, convocó a más de 200 testigos y examinó un expediente de miles de páginas. En su alegato, el fiscal de Cámara Julio Rivero reconoció que no tenía elementos para acusarlo y sostuvo que hacerlo habría sido irresponsable. El tribunal absolvió al viudo.

La evidencia genética y la prescripción de la causa

A fines de 2024 apareció una prueba genética que apuntó a Roberto Bárzola, un parquetista que había trabajado en la vivienda y estuvo allí el mismo día del crimen. En su momento no se lo había sometido a un cotejo con el ADN hallado en el cuerpo de Nora y en el lazo usado para estrangularla. El fiscal Pablo Jávega, a cargo de la causa tras la absolución de Macarrón, ordenó el análisis.

Bárzola fue imputado a fines de 2024 por abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte. Pero en octubre de 2025, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de Río Cuarto dispuso su sobreseimiento total por prescripción. Los jueces consideraron que el plazo de 15 años para perseguir el delito había vencido en noviembre de 2021, y la defensa sostuvo que la acción penal estaba extinguida.

La familia apeló y Jávega avanzó con el pedido de elevación a juicio, pese a la resolución favorable al sospechoso. La controversia quedó en manos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que aún debe pronunciarse sobre la prescripción. Así, a dos décadas del asesinato, la causa continúa sin una condena firme.