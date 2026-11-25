Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

La jueza Ángela Ledesma rechazó el pedido de apartamiento presentado por Mauricio Novelli. En paralelo, Guillermo Yacobucci impugnó la recusación solicitada por las querellas, en una disputa que mantiene en alerta al Gobierno.

La jueza Ángela Ledesma rechazó la recusación que presentó el trader Mauricio Novelli, investigado en la causa por la presunta estafa vinculada con la criptomoneda LIBRA. Su continuidad en la Sala II, que integra junto con Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, es motivo de preocupación para el Gobierno.

Novelli pidió apartar a Ledesma por su supuesta vinculación institucional con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), donde integró el Comité Consultivo, y con el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). Sin embargo, no consta en la causa que esas entidades intervengan como amigas del tribunal ni bajo otra modalidad.

Los argumentos de Ledesma para rechazar la recusación

En su respuesta, la magistrada sostuvo: "mi vinculación académica con INECIP no supone adhesión personal a las posiciones que esa institución adopte respecto de controversias judiciales particulares".

La defensa de Novelli había solicitado su apartamiento después de que Ledesma y Slokar votaran a favor de habilitar la intervención de los querellantes que habían sido excluidos por el fiscal Eduardo Taiano.

Además, fuentes del Congreso señalaron que Juan Bautista Mahiques habría hecho llegar a la camarista un mensaje: el Gobierno no impulsaría la prórroga de su pliego si busca continuar como jueza el año próximo, cuando cumpla 75 años. Hasta el cierre de la nota, Ledesma no había presentado formalmente ante el Poder Ejecutivo el pedido de renovación de su cargo.

Yacobucci también impugnó un pedido de apartamiento

El mismo martes se conoció que Yacobucci impugnó la recusación solicitada por las querellas, en una presentación que se produjo en paralelo al planteo de Novelli. El magistrado rechazó que los argumentos sobre la situación laboral de su hijo justificaran apartarlo del caso.

Los objetores señalaron que Ignacio Yacobucci fue designado al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF) y luego pasó al Ministerio de Justicia como asesor de Mahiques. Según fuentes judiciales, el camarista argumentó que "La designación de su hijo para el ejercicio de una función pública no autoriza a establecer una relación de condicionamiento sobre sus decisiones, al tiempo que destacó que su nombramiento en el ministerio respondió a cuestiones de idoneidad en la materia y no a un intento por condicionarlo".

El recorrido de Ignacio Yacobucci en la UIF y Justicia

Ignacio Yacobucci había sido designado al frente de la UIF por el entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, poco después de la asunción de Javier Milei. El 16 de enero de 2025 fue desplazado por "gastos excesivos".

Actualmente se desempeña en la Unidad Ministro de la cartera judicial como coordinador del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.