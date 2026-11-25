La fiscalía pidió 10 años de cárcel para la joven acusada de atropellar y matar al músico Walter Armand en 2024; la querella reclamó 11. También solicitaron que se la inhabilite para conducir.

En el juicio por la muerte del músico Walter Armand, ocurrida en La Plata el 12 de abril de 2024, la fiscalía pidió 10 años de prisión para Felicitas Alvite, de 23 años, conocida como "La Toretto". La querella solicitó una pena de 11 años para la joven, acusada de atropellar a la víctima.

El fiscal Martín Chiorazzi sostuvo que Alvite debe ser condenada por homicidio simple con dolo eventual. Según planteó, la joven violó las normas de tránsito al conducir un Volkswagen Gol que embistió a Armand en la esquina de las calles 13 y 532.

Los argumentos de la fiscalía en el juicio por la muerte de Walter Armand

Chiorazzi también pidió que Alvite reciba una inhabilitación para conducir por 20 años. En cuanto al cumplimiento de la pena, solicitó que permanezca bajo prisión preventiva monitoreada con una pulsera electrónica, modalidad que ya tiene desde hace unos meses y con la que llegó al juicio oral.

Entre los elementos considerados por la acusación, el fiscal mencionó que la joven habría cruzado seis semáforos en rojo antes del choque. Además, señaló que recorrió casi 3.000 metros por la ciudad a velocidades superiores a las permitidas en 2 minutos y 10 segundos, de acuerdo con las cámaras de seguridad. "No fue un descuido, sino un modo de conducción elegido", afirmó.

La hipótesis fiscal sostiene que Alvite participaba de una picada con su amiga Valentina Velázquez, quien manejaba un Peugeot 208. Para Velázquez, Chiorazzi pidió tres años de prisión de ejecución condicional por "prueba temeraria de velocidad", una inhabilitación para conducir por seis años y la realización de un curso sobre normas de tránsito y comportamiento al volante.

La querella pidió 11 años de prisión para Alvite

Los abogados de la querella, pertenecientes al estudio de Fernando Burlando, expusieron sus argumentos ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de La Plata. Solicitaron 11 años de prisión por el mismo delito planteado por la fiscalía, además de la prohibición de conducir.

La defensa particular de Alvite, encabezada por el abogado Flavio Gliemmo, tenía previsto presentar su alegato este miércoles ante los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo. El equipo anticipó que buscará cuestionar la hipótesis de la picada y sostener que se trató de un accidente, sin intención de provocar daño.

En los tribunales platenses, ubicados en la calle 8 entre 56 y 57, el entorno de Armand esperaba un pedido de condena mayor. Durante el feriado del lunes, familiares y allegados le rindieron homenaje en redes sociales y destacaron su vínculo con sus padres e hijos, además de su pasión por la música. "Tenía un montón de sueños por cumplir", expresaron.

El descargo de Felicitas Alvite y la calificación del caso

El juicio comenzó a principios de noviembre. En la primera audiencia, Alvite declaró y se quebró. Les pidió disculpas a los familiares de la víctima y dijo que nunca quiso atravesar una situación como esa. También manifestó su pesar por el sufrimiento causado al entorno de Armand.

El caso tomó relevancia luego de que se difundieran publicaciones de Alvite en redes sociales en las que hacía referencia a su afición por la velocidad. Unos meses antes del hecho, había escrito en TikTok: "¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ‘ese quiere correr’ y me hago la Toretto". La frase aludía a un personaje de la saga cinematográfica "Rápidos y Furiosos".

Para los acusadores, Alvite y su amiga comprendían que su conducta podía derivar en una situación fatal, pero no hicieron nada para evitarlo. Si los jueces no consideran probado el dolo eventual, la causa podría encuadrarse como homicidio culposo, es decir, sin intención de matar, una figura que prevé una pena mucho menor.