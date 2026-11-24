Florencia Ferreyra fue encontrada golpeada y sin vida en su departamento del barrio 432 Viviendas. Dos hombres siguen detenidos, entre ellos un nieto, mientras la Justicia busca determinar qué ocurrió y si hubo un robo.

Florencia Ferreyra, una jubilada de 92 años, fue hallada muerta en su departamento del complejo 432 Viviendas de Cipolletti, en Río Negro. La mujer vivía sola y tenía golpes en el cuerpo. La investigación intenta establecer las circunstancias de su muerte y si el crimen estuvo relacionado con un robo.

El hallazgo se produjo luego de que un vecino pidiera dos destornilladores para abrir la puerta del departamento, porque la mujer no respondía. Cuando la Policía llegó al lugar, el sábado 21 de noviembre, encontró a dos hombres. Uno de ellos habría sido la última persona que vio con vida a Ferreyra, un dato que forma parte de las líneas de investigación.

Dos detenidos por la muerte de la jubilada en Cipolletti

En un primer momento fueron detenidos cuatro hombres, pero dos quedaron desvinculados de la causa. Un nieto de la víctima y otro joven permanecen detenidos. La Justicia solicitó prorrogar ambas detenciones para reunir más precisiones sobre lo ocurrido y establecer la posible participación de cada uno.

Las fuentes judiciales evitaron confirmar la identidad de los detenidos mientras avanzan las medidas de investigación. La audiencia de formulación de cargos fue fijada para el 27 de noviembre. Ambos cuentan con defensa oficial, que debe evaluar si existe un posible conflicto de intereses entre las personas asistidas.

La autopsia detectó hematomas y esperan estudios complementarios

La autopsia constató que Ferreyra tenía serios hematomas en el cuerpo. Sin embargo, para determinar la causa de la muerte y establecer si las lesiones provocaron el fallecimiento, se requieren estudios complementarios. También se analizan cámaras de seguridad, antenas de telefonía celular y elementos secuestrados durante un allanamiento.

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro indicó que uno de los detenidos habría sido la última persona que vio con vida a la mujer, una circunstancia que todavía buscan esclarecer. Por tratarse de una muerte violenta de una mujer mayor en su vivienda, se activó el protocolo para femicidios, con el objetivo de recolectar la mayor cantidad posible de indicios.

Quién era Florencia Ferreyra, docente y fundadora del barrio

Ferreyra era docente jubilada y había sido directora de la escuela 221. También fue una de las fundadoras del barrio 432 Viviendas, donde transcurrió gran parte de su vida. Su hijo Edgardo confirmó que encontraron el cuerpo junto a la cama y señaló que todavía no está claro qué ocurrió.

Familiares, exalumnos y vecinos la despidieron con mensajes en redes sociales. Uno de sus nietos, Nicolás, expresó: “Es muy raro todo”. Una exalumna la recordó como “Una gran docente, una gran mujer. Comprensiva y con una ética digna de rescatar y de poner en práctica”.

La investigación está a cargo de la fiscal Eugenia Vallejos junto con la Policía de Río Negro. Las medidas en curso buscarán reconstruir las últimas horas de Ferreyra y precisar qué responsabilidad tuvo cada una de las personas detenidas.