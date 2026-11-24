Adrián Pérez y sus hijas, de 8, 5 y 4 años, habían desaparecido mientras viajaban en moto desde Formosa hacia Alto de la Sierra. La autopsia determinó que murieron por un paro cardiorrespiratorio asociado a insolación y deshidratación aguda.

Adrián Pérez y sus tres hijas, de 8, 5 y 4 años, fueron encontrados muertos en una zona rural del norte de Salta. La familia estaba desaparecida desde el viernes, cuando viajaba en moto desde María Cristina, en Formosa, hacia Alto de la Sierra, donde vivía.

El examen cadavérico realizado por el médico legal de la Policía determinó que las víctimas fallecieron por un paro cardiorrespiratorio provocado por insolación y deshidratación aguda. Los cuerpos fueron hallados en distintos puntos de una zona de monte cercana a un camino secundario.

La búsqueda de Adrián Pérez y sus hijas en Salta

La pareja de Pérez perdió contacto con ellos el viernes por la tarde y denunció la desaparición. A partir de ese momento se puso en marcha un operativo de rastrillaje, que debió interrumpirse durante la noche por las dificultades del terreno y la escasa visibilidad.

Las tareas se reanudaron el sábado por la mañana y permitieron encontrar a los integrantes de la familia. La investigación quedó a cargo del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal.

Las hipótesis sobre la muerte de la familia

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, Pérez habría tomado un camino alternativo para llegar a destino. Aunque era más corto, el trayecto tenía sectores arenosos y era poco transitado. La moto habría sufrido un desperfecto y el hombre habría avanzado cerca de un kilómetro empujándola, con las niñas sobre el asiento.

En medio de temperaturas que habrían alcanzado los 45 grados y ante la falta de agua, habría intentado hidratar a sus hijas con plantas de la zona. Una de las hipótesis sostiene que dejó a las niñas a la sombra para regresar a María Cristina en busca de ayuda, pero murió durante el trayecto. Las menores habrían intentado seguirlo y fallecido luego de recorrer distintas distancias.

Otra posibilidad que se investiga es que la moto haya volcado y que la familia sobreviviera al accidente, pero que el recipiente en el que transportaban agua se rompiera. Estas versiones forman parte de las hipótesis sobre lo ocurrido.

El último adiós en Santa Victoria Este

La localidad salteña despidió a la familia el domingo. La comuna de Santa Victoria Este colaboró con el sepelio, mientras familiares, vecinos y autoridades acompañaron el traslado de los restos.

Estaba previsto que Pérez fuera sepultado en Alto de la Sierra y que sus hijas fueran trasladadas a María Cristina, en Formosa.