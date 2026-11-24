Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 12:33 p. m. · 2 min de lectura

El joven fue atacado en San Antonio de Padua y se recupera en su domicilio. Su familia anticipó que recurrirá a la Justicia para que se investigue lo sucedido.

El padre de Santiago, el joven de 19 años que fue víctima de una brutal golpiza por parte de un rugbier, rompió el silencio y relató los dramáticos momentos que vivió su hijo durante la agresión.

“Perdió el conocimiento y le siguió pegando”, aseguró el hombre, al describir la violencia con la que habría actuado el agresor.

El episodio ocurrió el pasado sábado en San Antonio de Padua, partido bonaerense de Merlo, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de un comercio.

Según relató Pablo, el padre de Santiago, su hijo se encontraba tomando una gaseosa junto a un amigo cuando fue sorprendido por la espalda por un adolescente de 17 años, quien comenzó a golpearlo sin que existiera una discusión previa.

El ataque habría estado motivado por una cuestión sentimental, ya que Santiago estaría manteniendo una relación con la expareja del agresor.

El padre sostuvo que la agresión habría sido premeditada y señaló que el rugbier estaba acompañado por otros dos jóvenes, quienes presuntamente habrían impedido que el amigo de su hijo interviniera. Vía País +1

Tras la golpiza, Santiago fue trasladado a un centro asistencial, donde le realizaron una tomografía y permaneció en observación. Actualmente se recupera en su domicilio, con inflamación, hematomas y mareos, bajo seguimiento médico.

Pablo también manifestó su preocupación por otros supuestos episodios de violencia protagonizados por el adolescente y aseguró que la propia madre del agresor le habría reconocido situaciones anteriores.

En medio de la indignación, el padre recordó el crimen de Fernando Báez Sosa y lamentó: “No aprendimos nada con el caso de Báez Sosa”.

La familia de Santiago anticipó que recurrirá a la Justicia para que se investigue lo sucedido y se determinen las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento, no se confirmó públicamente la situación procesal del adolescente.

El episodio generó una fuerte repercusión y volvió a instalar el debate sobre la violencia entre los jóvenes, la responsabilidad de quienes presencian estas agresiones y la necesidad de prevenir hechos que podrían terminar en tragedia. TN +2