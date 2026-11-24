Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

El máximo tribunal declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que eliminaron controles estatales sobre las cuotas. El caso se originó en el reclamo de una afiliada de Swiss Medical por un aumento del 110 por ciento.

La Corte Suprema declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que habilitaron a las empresas de medicina prepaga a aumentar sus cuotas sin autorización estatal. La decisión fue firmada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

En un fallo de ocho páginas, los jueces cuestionaron que el Poder Ejecutivo no hubiera justificado la necesidad de modificar de manera urgente la ley 26.682, que regula el sistema de medicina prepaga en la Argentina.

Los argumentos de la Corte contra el DNU 70/23

El tribunal sostuvo que «de la lectura de los considerandos del decreto en cuestión no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la ley 26.682».

También señaló que el Ejecutivo fundamentó las medidas en la existencia de una «crisis del sistema de salud» y en la necesidad de «aumentar la competitividad del sistema», para lo cual «se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga».

«Estas consideraciones genéricas no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley».

Los magistrados agregaron que el decreto no acreditó un vínculo concreto entre la emergencia económica y social invocada y la eliminación de las facultades de control de la autoridad de aplicación. Según el fallo, tampoco explicó por qué suprimir esas atribuciones era una medida necesaria y urgente para enfrentar la crisis alegada.

Un fallo que puede impactar en otros reclamos de usuarios

La resolución se dictó en una causa iniciada por María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical. La afiliada reclamó luego de que el valor de su cuota aumentara un 110 por ciento entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Con la aplicación de la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento habría sido del 6,26 por ciento.

La demanda integra un grupo de alrededor de 300 reclamos de usuarios de medicina prepaga presentados desde diciembre de 2023 contra los efectos de esos artículos del DNU. De acuerdo con fuentes judiciales, es la primera sentencia de la Corte que declara inconstitucionales artículos del decreto, luego de que otros planteos no prosperaran por falta de legitimación directa de quienes los promovieron.

El recorrido judicial del reclamo contra Swiss Medical

En primera instancia, Bobbio obtuvo una resolución desfavorable. Luego apeló ante la Cámara Federal de La Plata, que revocó esa decisión, declaró inconstitucionales los artículos cuestionados y ordenó que la empresa ajustara los aumentos al índice de precios al consumidor (IPC). Además, dispuso que el Estado reasumiera «las funciones que le corresponden».

La Cámara platense había advertido que el DNU dejaba «librados a los usuarios al fenómeno de la cartelización de mercado de salud» y consideró que una medida de ese alcance debía debatirse en el Congreso, incluso durante sesiones extraordinarias. Tanto el Estado nacional como Swiss Medical apelaron esa sentencia, hasta que el caso llegó a la Corte Suprema.

El máximo tribunal aclaró que su decisión se limita a los artículos impugnados y no representa una opinión sobre el resto del DNU 70/23. Sin embargo, el fallo puede sentar un precedente para los demás usuarios que presentaron reclamos con argumentos similares.