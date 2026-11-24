El máximo tribunal hizo lugar a un recurso del fiscal Mario Alberto Villar y dispuso que el expediente quede a cargo del juez Daniel Rafecas. La investigación apunta al presunto lavado de activos en la compra de una propiedad de 105.000 metros cuadrados en Pilar.

La Corte Suprema de Justicia ordenó que la causa por la mansión de Villa Rosa, en Pilar, vuelva a los tribunales de Comodoro Py y quede a cargo del juez federal Daniel Rafecas. La decisión representa un revés para el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, investigado en el expediente.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron lugar al recurso de queja presentado por el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Alberto Villar. El funcionario había cuestionado que la competencia del caso quedara en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

La Corte cuestionó el cambio de competencia de la causa

En octubre, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal había declarado inadmisible un recurso de Villar para que el expediente por presunto lavado de activos cambiara de juzgado. Tras ese rechazo, el fiscal acudió a la Corte Suprema, que finalmente resolvió a su favor.

El máximo tribunal aceptó intervenir para “encauzar el litigio y corregir los excesos deformantes de su trámite” respecto de qué juzgado debía llevar adelante la investigación. En su fallo, sostuvo que “La garantía de juez natural se ha visto afectada de modo severo e inequívoco a través de una prístina y grosera violación a las reglas de competencia y un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable”.

Qué investiga la causa por la mansión de Pilar

El expediente analiza el presunto lavado de dinero en la compra de una mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar. La propiedad figura a nombre del monotributista Luciano Pantano y de su madre, la jubilada Ana Conte, señalados como presuntos testaferros de Toviggino.

La propiedad tiene una superficie de 105.000 metros cuadrados y fue tasada en más de 20 millones de dólares. La investigación busca determinar el origen de los fondos, ya que los ingresos de Pantano y Conte no se corresponderían con el valor del inmueble.

Los argumentos sobre la jurisdicción de Comodoro Py

La decisión de enviar el expediente a Campana se había apoyado en que la mansión está ubicada en ese distrito. Sin embargo, la Corte señaló que existen “elementos objetivos suficientes para vincular territorialmente el hecho con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Entre esos elementos, mencionó que Real Central SRL, la sociedad mediante la cual presuntamente se adquirió la propiedad, tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires y que la escritura de compra se firmó allí. También indicó que la AFA tenía su sede en la ciudad al momento de los hechos.

Los jueces describieron el expediente como “una pesquisa compleja de lavado de activos, a través de un presunto entramado societario y financiero destinado a canalizar, administrar y legitimar activos de origen presuntamente ilícito mediante la utilización coordinada de diversas personas físicas y jurídicas”. Agregaron que, aunque la mansión dio origen a la denuncia y a la apertura de la causa, “de ningún modo abarca el objeto de investigación”.

Las críticas al fallo de Casación

La Corte también cuestionó la resolución de Casación que había rechazado el pedido del fiscal Villar para que la causa pasara a Comodoro Py. Según el máximo tribunal, ese fallo “centró su análisis en la competencia en razón de la materia pero pasó por alto los agravios del Ministerio Público Fiscal relativos a la competencia territorial, según los cuales corresponde que intervenga la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El fallo se conoce en un contexto en el que la AFA busca unificar en Campana distintas causas que involucran a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. La resolución de la Corte dispone que el expediente por la mansión de Pilar siga en la justicia federal porteña, bajo la intervención de Rafecas.