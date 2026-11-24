El principal acusado del femicidio declaró durante más de dos horas ante el fiscal Raúl Garzón y sostuvo que la adolescente salió viva de la casa. También pidió un careo con Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento agravado.

Claudio Barrelier, principal acusado del abuso y femicidio de Agostina Vega, declaró durante más de dos horas ante el fiscal de la causa, Raúl Garzón, en los Tribunales de Córdoba. Tras varias semanas de silencio, el imputado cambió de abogado y solicitó ampliar su indagatoria.

Antes de la presentación, Barrelier se reunió con su nuevo defensor, Carlos Argüello. Al terminar la audiencia, Garzón dijo que la declaración «fue un paso procesal más» y evitó anticipar si habrá nuevas medidas en el expediente. El abogado del acusado tampoco hizo declaraciones.

La hipótesis de Barrelier sobre la muerte de Agostina Vega

Según fuentes vinculadas con la investigación, Barrelier volvió a señalar a Melisa Heredia, madre de la adolescente, y afirmó que Agostina salió con vida de la casa. En su versión, la joven habría sido «entregada» por una deuda de Heredia que, según sostuvo, estaría relacionada con el narcomenudeo.

Además, el imputado pidió un careo con Osvaldo Fassetta, quien está detenido y acusado de encubrimiento agravado. La abogada del padre de Agostina, Fernanda Alaniz, y el defensor de Fassetta, Eduardo Medina Allende, expresaron su malestar porque esperaban participar de la indagatoria y no se les permitió hacerlo.

La investigación y las causas contra Barrelier

Antes de la declaración, existía expectativa sobre la posibilidad de que el acusado mencionara a personas que, según se había planteado, le ofrecieron ayuda o prometieron impunidad. Sin embargo, no trascendieron datos de ese tipo que pudiera haber aportado durante la audiencia.

Garzón había informado días atrás que unificó las investigaciones contra Barrelier: la causa por privación ilegítima de la libertad y tentativa de abuso sexual agravado, correspondiente a 2025, y el expediente por el femicidio de Agostina, ocurrido en 2026. De acuerdo con el fiscal, la hipótesis de la investigación es que Barrelier actuó solo en ambos casos, aunque pudo haber recibido ayuda después de los ataques.

Qué dijo el fiscal sobre una posible red criminal

El fiscal sostuvo que las pruebas reunidas le permiten descartar la existencia de una red de trata detrás de los ataques. También afirmó que los elementos disponibles «tampoco indican vinculaciones con ajustes de cuentas o crímenes mafiosos» y aseguró que la gravedad del caso requiere una respuesta inmediata.

Tras la ampliación de la indagatoria, la atención está puesta en las posibles medidas que adopte la fiscalía. Fuentes de la investigación manifestaron sorpresa por algunas de las acusaciones y detalles expuestos por el imputado y señalaron que parece que «no quiere quedar solo y busca arrastrar a otros mientras trata de salvar a algunos familiares» mencionados en la causa.

Garzón insistió en que «las pruebas complican a Barrelier» y sostuvo que «no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo». La investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades por el femicidio de Agostina Vega.