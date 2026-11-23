La joven de 22 años era buscada desde hacía una semana y fue encontrada en un pozo ciego. Un hombre de 35 años fue detenido en Chaco y habría reconocido el crimen; la Justicia investiga el caso como femicidio.

Karina Cáceres, de 22 años, fue encontrada muerta dentro del pozo ciego de una vivienda de José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires. Por el hecho detuvieron a Ignacio Daniel González, de 35 años, quien habría confesado ser el autor del crimen. La Justicia investiga el caso como un posible femicidio.

La joven era buscada desde hacía una semana. González, vecino de la víctima, había viajado a la provincia de Chaco y fue localizado en la ciudad de Charata. Según la investigación, se presentó espontáneamente en una comisaría después de comunicarse con familiares y presuntamente reconoció que había asesinado a Cáceres y ocultado su cuerpo.

El hallazgo de Karina Cáceres en José C. Paz

El cuerpo fue encontrado en una vivienda ubicada en la calle Suecia al 4200, en el barrio Sol y Verde. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron elementos que podrían ser relevantes para la causa, entre ellos ropa y la bicicleta de la joven. También trabajaron en el lugar efectivos de Bomberos y peritos, que confirmaron que el cuerpo estaba dentro del pozo.

González quedó detenido en Chaco y será trasladado a la provincia de Buenos Aires para quedar a disposición de la causa. En el expediente interviene la Unidad Funcional de Instrucción 25 de la Delegación Judicial San Martín.

Quién era Karina Cáceres y cómo fue su desaparición

Cáceres era madre de un nene de 7 años y era buscada desde el lunes 13 de julio. La denuncia por su desaparición habría sido presentada por su pareja, Ramón David Barrionuevo, quien dijo que la había visto por última vez después de una discusión entre ambos.

Barrionuevo sostuvo que se había ido a dormir y que, al despertarse, Karina ya no estaba. El análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir parte de los últimos movimientos de la joven: las imágenes la mostraron cerca de las 6 de la mañana del día de su desaparición, en la zona de las calles Finlandia y Austria.

La investigación del crimen y las imágenes de seguridad

En el registro, Cáceres aparece acompañada por un hombre y llevando su bicicleta. Cuando las imágenes se difundieron, el 18 de julio, la familia del sospechoso lo reconoció, según la información incorporada a la investigación.

Los investigadores establecieron que González había viajado a Chaco el mismo lunes en que desapareció la joven. La Justicia espera los resultados de la autopsia para determinar la mecánica del asesinato y avanzar en la causa.

El expediente también contempla un episodio previo a la desaparición. El sábado 11 de julio, Karina, Barrionuevo y un amigo de ambos, identificado como Víctor Sánchez, participaron de festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza. Durante esa madrugada se produjeron discusiones por celos mutuos.