El hombre tenía una restricción de acercamiento y de contacto, pero volvió a presentarse en la casa de su expareja. Fue detenido e imputado por femicidio en grado de tentativa y desobediencia a la autoridad.

Una mujer de 31 años fue apuñalada en la puerta de la comisaría adonde había ido a denunciar a su expareja. El ataque ocurrió este domingo alrededor de las 14:30, en el barrio Santa Isabel 2ª de Pilar, cabecera del departamento Río Segundo, cuando la víctima se retiraba de la dependencia policial después de ampliar una denuncia por violencia de género contra el hombre con quien había convivido. El agresor, de 38 años, la interceptó cuando ella subía a una moto y la atacó con un arma blanca. Él se movía en un rodado similar, de mayor cilindrada. La mujer recibió asistencia de un servicio de emergencia, que le diagnosticó de manera presuntiva lesiones cortopunzantes y la derivó al hospital local.

El hombre fue detenido y quedó imputado por femicidio en grado de tentativa y desobediencia a la autoridad. La Fiscalía interviniente dispuso su traslado al Establecimiento Penitenciario 9, en la ciudad de Córdoba.

La secuencia previa al ataque es, quizás, la parte más elocuente del caso. Según la Departamental Río Segundo, la mujer habría decidido separarse el viernes. Ese mismo día la Justicia le impuso al hombre una restricción de acercamiento y de contacto. El sábado, sin embargo, el acusado volvió a presentarse en la casa de su expareja. Fue entonces cuando ella resolvió ir a la Policía: primero para denunciarlo y este domingo para ampliar esa denuncia. Salió de la comisaría y el hombre estaba esperándola.

El episodio deja expuestas, en un solo hecho, las dos fallas que suelen repetirse en los casos de violencia de género: una restricción perimetral que no se cumple y que no encuentra respuesta inmediata cuando se incumple, y una víctima que hace todo lo que el sistema le pide —separarse, denunciar, volver a ratificar la denuncia— y aun así queda expuesta en el lugar donde debería estar más protegida. La puerta de una comisaría, el punto de mayor presencia policial de un barrio, fue el escenario elegido por el agresor para atacar.