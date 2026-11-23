El joven de 18 años está acusado de asesinar a Ramón Marcelino Cuenca para robarle 26.500 dólares y 800.000 pesos. La investigación sostiene que simuló un suicidio y escondió el dinero y el arma con ayuda de un peón.

Un joven de 18 años fue detenido en la zona rural de Esquina, Corrientes, acusado de matar de un disparo a su abuelo materno, Ramón Marcelino Cuenca, y robarle sus ahorros: 26.500 dólares y 800.000 pesos. Según la investigación, después habría montado una escena para hacer pasar el crimen por un suicidio.

El testimonio de un peón fue clave para reconstruir lo ocurrido. El trabajador aseguró que Ian Pablo Ramón Enrique mató a Cuenca y luego lo obligó a ocultar el dinero y una escopeta bajo una pila de troncos, en el campo donde vivía la víctima.

El crimen de Ramón Cuenca y la falsa escena de suicidio

Cuenca tenía 81 años y residía en el paraje Arroyo Vega, a unos diez kilómetros del área urbana de Esquina. Sus familiares lo encontraron muerto el viernes por la mañana, junto a un revólver calibre 22. En un primer momento, el caso fue reportado como un posible suicidio.

Sin embargo, el médico policial que examinó el cuerpo consideró poco probable que la víctima se hubiera disparado, debido a la ubicación de la herida. El proyectil habría sido disparado con un arma de mayor calibre, posiblemente una escopeta, mientras que el revólver hallado junto al cuerpo tenía todos sus cartuchos intactos.

El relevamiento de la vivienda permitió establecer que el disparo se habría efectuado desde una ventana y que el arma fue colocada junto al cuerpo para desviar la investigación. Los familiares también advirtieron que habían desaparecido los ahorros del hombre, guardados en una caja de celular y otra de una linterna.

Un peón aportó datos clave para la investigación

En las primeras etapas de la pesquisa, los investigadores apuntaron a Juan Luis Enrique, de 45 años, ex yerno de Cuenca, con quien la relación se había vuelto conflictiva tras su separación. En un allanamiento realizado en su vivienda, ubicada a unos 1.500 metros del campo de la víctima, la Policía secuestró una escopeta calibre 16 y una camisa roja. Un testigo había dicho que vio a una persona con una prenda de ese color cuando salía del lugar.

Juan Luis Enrique fue detenido. Más tarde, el testimonio de un peón que había sido demorado por la Policía señaló a Ian como el autor del crimen y describió el ocultamiento del dinero y del arma bajo una gran pila de troncos.

Antecedentes del joven y situación judicial

Ian ya había sido detenido a principios de octubre por el robo de 14.000.000 de pesos y 3.900 dólares de la casa de su padre. El dinero fue encontrado en la vivienda de su novia, en la zona urbana de Esquina. Tres días después del hecho, el joven se declaró culpable y firmó una condena de tres años de prisión en suspenso, por lo que recuperó la libertad.

Además, estaba sospechado de haber robado meses antes 18.000.000 de pesos a su otro abuelo. En esa ocasión, apuntó a un peón como responsable, pero la Justicia lo liberó poco después por falta de pruebas.

Cuando Ian fue detenido por el robo a su padre, Cuenca pidió a sus familiares que averiguaran cuándo podía visitarlo en la comisaría de Esquina. Al conocer el horario, se acercó para saber cómo estaba su nieto. El hombre se dedicaba a la ganadería y era conocido en la ciudad, donde solía repartir leche en un viejo Jeep. En las semanas previas al crimen había superado un cuadro clínico que requirió internación.

El fiscal Javier Mosquera, quien también investiga el asesinato de la maestra rural Nancy Godoy, de 52 años, considera a Ian autor del homicidio de su abuelo materno. El juez de Garantías Gustavo Vallejos ordenó para el joven prisión preventiva por tiempo indeterminado.

El padre de Ian, por su parte, está acusado de instigar el robo que terminó con el crimen y recibió 20 días de prisión preventiva.