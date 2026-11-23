Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 3:41 p. m. · 1 min de lectura

La Justicia investiga las circunstancias de la muerte y espera los resultados de los estudios forenses. La madre sospecha que la joven recibió una inyección con una sustancia desconocida.

Tragedia en Mendoza: murió una adolescente de 14 años después de descomponerse en una fiesta y su madre sospecha que le inyectaron algo

Una adolescente de 14 años murió en Mendoza luego de asistir a una fiesta, donde comenzó a sentirse mal. La joven regresó a su casa, se acostó a dormir y nunca más despertó. Su madre denunció que sospecha que alguien pudo haberle inyectado alguna sustancia durante el encuentro.

El caso generó una profunda conmoción y abrió una investigación para determinar qué ocurrió durante las horas previas al fallecimiento.

Según trascendió, la adolescente había participado de una reunión cuando comenzó a experimentar un malestar físico. Posteriormente regresó a su vivienda y decidió acostarse para descansar, pero horas después fue encontrada sin vida.

La madre de la víctima manifestó sus sospechas sobre lo sucedido durante la fiesta y planteó la posibilidad de que su hija hubiera recibido una inyección con alguna sustancia desconocida.

Sin embargo, esa hipótesis todavía no fue confirmada oficialmente y deberá ser investigada mediante las pericias correspondientes.

La Justicia busca establecer las circunstancias de la muerte y determinar si existió la intervención de terceras personas.

Los resultados de los estudios forenses serán fundamentales para conocer qué provocó el fallecimiento de la adolescente y esclarecer si hubo algún hecho delictivo.

Mientras tanto, la tragedia provocó dolor e incertidumbre entre familiares y allegados, que esperan respuestas sobre lo ocurrido.