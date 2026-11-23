El hombre, de 35 años, era requerido por la Justicia de Brasil por tres robos en viviendas de Volta Redonda. Lo arrestaron junto a un cómplice tras un intento de robo en un departamento porteño.

Un hombre chileno de 35 años, buscado por Interpol por robos cometidos en Brasil, fue detenido junto a un cómplice de la misma nacionalidad en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Ambos intentaban escapar después de ingresar a un departamento y sustraer objetos.

El sospechoso utilizaba una identidad falsa en Argentina. La Justicia brasileña lo vinculaba con tres robos en viviendas de Volta Redonda, en el estado de Río de Janeiro, ocurridos entre septiembre de 2022 y enero de 2023. En el último hecho, además, fue sustraída un arma a un oficial de la Policía local.

El pedido de captura por robos en Brasil

Oriundo de Valparaíso, el hombre era buscado desde el 26 de junio de 2023 por orden del Juzgado Federal 2 de Volta Redonda. Los cargos por los que lo requería la Justicia brasileña eran asociación ilícita, hurto agravado, comercialización ilegal de armas de fuego y lavado de activos.

El intento de robo en Buenos Aires ocurrió en un departamento del tercer piso de un edificio ubicado en Dávila al 1100. Los dos hombres habrían ingresado desde una construcción lindera, a través del balcón, y empezaron a revisar cajones y placares en busca de objetos de valor.

La persecución y las detenciones en Parque Chacabuco

Los sorprendió el dueño de la vivienda y, tras un breve forcejeo, escaparon por el balcón con una mochila que contenía algunos objetos. Un vecino los vio y comenzó a perseguirlos; luego se sumaron efectivos de la Comisaría Vecinal 7 B de la Policía de la Ciudad, que recorrían la zona.

Los sospechosos fueron detenidos a pocas cuadras: uno en la esquina de las avenidas Asamblea y Carabobo y el otro en Carabobo al 1200. Uno de ellos fue interceptado cuando intentaba entrar con la mochila a un Fiat Cronos estacionado en las inmediaciones. Dentro del bolso, los policías encontraron una notebook.

Al consultar los antecedentes y el sistema de Interpol, los agentes confirmaron que uno de los detenidos tenía un pedido de captura por los hechos investigados en Brasil. Los dos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 23, a cargo de Laura Faviana Kvitko, que ordenó las detenciones y el secuestro del vehículo, la notebook y la mochila.