Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

Tres jóvenes que habían abandonado una comunidad terapéutica en San Pedro robaron el auto de dos jubiladas y protagonizaron un vuelco en San Antonio de Areco. Dos murieron y el tercero quedó detenido mientras permanece internado.

Dos jóvenes murieron y un tercero resultó herido luego de robar un auto a dos jubiladas en San Pedro y volcar sobre la autovía nacional 8, en San Antonio de Areco. El vehículo se incendió tras el siniestro.

El hecho ocurrió cerca de las 20.30 del sábado, en la esquina de San Martín y Rivadavia. Noemí Graciela Ponga, de 71 años, y su amiga Elda Ester Isla, de 79, estaban detenidas ante un semáforo cuando tres adolescentes abrieron las puertas del auto y las obligaron a bajar.

En el asiento trasero viajaba un perro caniche, que quedó en San Pedro. Su dueña pudo recuperarlo. Según la información policial, después del robo los jóvenes también cometieron un asalto en un hotel y siguieron viaje hacia San Antonio de Areco.

El vuelco y el incendio en la autovía 8

El Toyota Etios volcó a la altura del kilómetro 118, debajo del puente de la ruta provincial 31, que conecta San Antonio de Areco y Carmen de Areco. El vehículo sufrió daños totales y se prendió fuego.

Murieron Miqueas Nazareno Torrejón, de 18 años, y Lautaro Vega, de 17. El tercer ocupante, Rodrigo Sabao, de 18, fue trasladado al hospital de Capitán Sarmiento, donde quedó detenido. Según se informó, tenía lesiones leves.

Los jóvenes habían dejado una comunidad terapéutica

El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) confirmó que los tres jóvenes habían abandonado horas antes la comunidad terapéutica Los Naranjos, en San Pedro, donde estaban alojados por disposición judicial para realizar un tratamiento por consumos problemáticos.

Durante la noche del sábado 21 de noviembre, tres jóvenes que se encontraban alojados en la comunidad terapéutica Los Naranjos de San Pedro, en el marco del cumplimiento de una medida judicial, desertaron de su tratamiento por consumos problemáticos y abandonaron el establecimiento.

En su comunicado, el organismo señaló que los jóvenes, de entre 17 y 18 años, se vieron involucrados en un siniestro vial después de sustraer un vehículo y que dos de ellos murieron, mientras que el tercero sufrió lesiones leves y permanecía internado.

El OPNyA indicó que notificó a los juzgados correspondientes y que se encuentra a disposición de las autoridades para colaborar con la investigación. También expresó su acompañamiento a las familias y reafirmó su compromiso con la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

Dos investigaciones judiciales por el robo y el choque

El joven que sobrevivió había incumplido una medida del Juzgado de Garantías del Joven número 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que le había concedido un régimen menos restrictivo de privación de libertad.

La investigación por el robo ocurrido en San Pedro quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción número 7. Las actuaciones por el choque fatal corresponden a la UFI número 4 del Departamento Judicial Mercedes.