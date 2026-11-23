Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

Soledad Portillo, de 20 años, está acusada de matar a puñaladas a Ezequiel Garciano, de 28. La joven había llamado al 911 y dijo que su expareja se había “auto apuñalado”; la Justicia dispuso su detención y prevé indagarla este lunes.

Una mujer de 20 años fue detenida en Mar del Plata, acusada de asesinar a puñaladas a su expareja, Ezequiel Garciano, de 28. Soledad Portillo llamó al 911 y sostuvo que el hombre se había “auto apuñalado”, pero las primeras pericias y otros indicios llevaron a la Justicia a ordenar su aprehensión.

El hecho ocurrió el domingo al mediodía en una vivienda ubicada en Almirante Brown al 10500, en el barrio Santa Rosa de Lima. Garciano, quien regresaba de trabajar, sufrió heridas mortales en el tórax.

La escena del crimen y las pruebas reunidas

Cuando llegaron los efectivos, encontraron el piso limpio, un balde con sangre y a la sospechosa con la ropa cambiada. En la vivienda también hallaron prendas y un par de zapatillas manchadas con sangre. El cuerpo estaba en el piso de la cocina, con heridas cortantes y rastros hemáticos en las manos y la ropa.

Según el informe policial, las tareas realizadas en el lugar indicaron que la escena había sido manipulada antes de la llegada de los investigadores. La hipótesis es que Portillo habría lavado prendas, movido objetos, retirado el cuchillo que estaba en el abdomen de la víctima y limpiado manchas de sangre. Además, los investigadores determinaron que la joven no tenía lesiones en el cuerpo ni en la cara.

La acusación contra la joven y la investigación judicial

Los investigadores también señalaron que Portillo modificó en varias oportunidades su versión de los hechos. Esos elementos, junto con testimonios de vecinos y resultados periciales que no coincidieron con lo relatado en la llamada al 911, llevaron a la fiscal María Florencia Salas a ordenar su detención y traslado a una unidad carcelaria.

La joven espera ser indagada, en principio este lunes, bajo la acusación de homicidio agravado por el vínculo. La Justicia continúa investigando las circunstancias del crimen.

El vínculo entre la víctima y la acusada

Vecinos declararon ante la Policía que la pareja discutía de manera recurrente. Portillo y Garciano tenían una hija de 4 años, que quedó bajo la tutela de su abuela paterna. Ambos eran oriundos de Florencio Varela.

Garciano tenía antecedentes penales por tentativa de robo, robo, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento agravado.