El juez Diego Amarante solicitó a la Cámara de Diputados revisar el artículo 64 de la Ley de Migraciones, tras ordenar la captura internacional de un colombiano investigado por nuevos contrabandos de MDMA. El magistrado advirtió que la expulsión puede permitir que condenados por delitos graves queden en libertad o sigan operando desde el exterior.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante ordenó la captura internacional del colombiano Luis Fernando López Castañeda, de 42 años, al vincularlo con seis investigaciones por contrabando de MDMA desde España hacia la Argentina. El magistrado creía que el acusado estaba detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

En noviembre de 2024, el Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1 lo había condenado, mediante un juicio abreviado, a cuatro años y seis meses de prisión por ingresar al país un kilo de metanfetaminas en una encomienda, oculto dentro de un tocadiscos. Amarante había encabezado esa investigación y fue el primero en detenerlo.

El juez no había sido notificado de que López Castañeda solicitó ser expulsado del país mediante el régimen de extrañamiento. La norma permite que extranjeros que hayan cumplido la mitad de su condena pidan terminar de cumplirla en su país de origen.

El juez pidió revisar la Ley de Migraciones

Al conocer la situación, Amarante ordenó la captura internacional del colombiano para indagarlo por el contrabando de tres embarques de más de un kilo de MDMA cada uno y por el presunto delito de asociación ilícita. López Castañeda, quien se presenta en su perfil de Facebook como productor de música electrónica, será buscado por Interpol.

En una decisión poco habitual, el magistrado cuestionó el régimen de extrañamiento y remitió una copia del expediente a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. El objetivo es que revise el artículo 64 de la Ley de Migraciones, número 25.871.

En la investigación también está implicado el padre de López Castañeda, condenado en una causa por drogas en Rosario y expulsado de la Argentina años atrás.

Los límites del régimen de extrañamiento

El mecanismo busca reducir la población carcelaria y permite que personas extranjeras con la mitad de la pena cumplida salgan del país para completar la condena en su lugar de origen. También procura que no permanezcan en territorio argentino. Sin embargo, el resultado puede ser distinto al previsto: en numerosos casos, los expulsados quedan en libertad al llegar a su país y algunos regresan ilegalmente o continúan dirigiendo organizaciones desde el exterior.

Entre los antecedentes mencionados figura John Paul Revilla Estrada, sobrino del narcotraficante peruano Marco Estrada Gonzáles, expulsado de la Argentina dos veces por causas de narcotráfico, en julio de 2017 y marzo de 2021. También se cita el caso de Fructuoso Álvarez González, autor de la Masacre de Flores, quien fue enviado a España, donde estuvo preso durante poco tiempo. Después volvió a Buenos Aires y amenazó a Matías Bagnato, único sobreviviente de la masacre.

La resolución de Amarante, de 167 páginas, dedicó un capítulo completo al extrañamiento. El juez sostuvo que una expulsión no necesariamente desarticula las redes criminales y cuestionó que la nacionalidad pueda traducirse en un trato más favorable ante una condena.

Los argumentos de Amarante sobre las penas

La distancia geográfica no necesariamente disuelve las estructuras criminales ni interrumpe los vínculos, las relaciones y los mecanismos de coordinación que las sostienen. Por el contrario, la presente investigación permite advertir cómo esas conexiones pueden mantenerse y proyectar sus efectos más allá de las fronteras, mientras las consecuencias de las actividades delictivas continúan produciéndose en el territorio nacional y afectan directamente a la comunidad.

La condición de extranjero no puede constituir, por sí sola, un fundamento para establecer un tratamiento más favorable frente a las consecuencias de una condena penal. Si quienes son nacionales deben responder por los delitos que cometen y cumplir las penas que les han sido impuestas conforme a las reglas legales aplicables, la misma exigencia de respeto por las decisiones jurisdiccionales y por el ordenamiento jurídico debe regir respecto de quienes, habiendo encontrado en nuestro país un lugar de acogida y oportunidades, decidieron utilizarlo para desarrollar actividades delictivas. No se trata de establecer diferencias ni de imponer exigencias más gravosas a quienes provienen de otros países, sino de asegurar que la nacionalidad tampoco se convierta en una razón para dispensar del cumplimiento de las consecuencias jurídicas que corresponden.

El magistrado también señaló que los delitos investigados en la causa, entre ellos los atribuidos a López Castañeda antes de su expulsión, no permiten acceder a beneficios como la incorporación a establecimientos abiertos o semiabiertos, las salidas transitorias, la semilibertad, la prisión discontinua, la semidetención ni la libertad asistida. La resolución citó para ello el artículo 56 bis, inciso 11, de la Ley 24.660.

Tampoco los condenados por esta clase de delitos son pasibles de obtener la libertad condicional (artículo 14 inciso 11 del Código Penal).

Amarante aclaró que sus observaciones no buscan cuestionar la presencia de personas extranjeras ni desconocer sus derechos y garantías. Su planteo, indicó, se apoya en el principio de igualdad y en la obligación del Estado de proteger a la sociedad frente a organizaciones que afectan el orden jurídico, la seguridad colectiva y la paz social.

No se pretende, con estas consideraciones, cuestionar la presencia de personas extranjeras en nuestro país ni desconocer los derechos y garantías que les corresponden. Por el contrario, es precisamente el principio de igualdad el que impone que todas las personas, sin distinción de nacionalidad, sean destinatarias de la misma protección legal y estén sujetas a las mismas obligaciones. Lo que no puede perderse de vista es que el Estado tiene también el deber de proteger a la sociedad frente a organizaciones cuya actividad compromete el orden jurídico, la seguridad colectiva y la paz social.

El debate sobre el extrañamiento plantea así una discusión entre la reducción de la población carcelaria, el cumplimiento efectivo de las condenas y la protección frente a organizaciones criminales que pueden seguir operando más allá de las fronteras.