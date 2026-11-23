Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 5 min de lectura

Los hijos de la docente rural viajaron desde Corrientes para pedir que se profundice la investigación y señalaron que aún quedan dudas sobre el crimen. También reclamaron que se indague a los dueños de la estancia cercana a la escuela.

La familia de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años cuyo cuerpo fue hallado mutilado tras permanecer 21 días desaparecida, viajó desde Esquina, Corrientes, hasta Buenos Aires para reclamar justicia y mantener vigente el caso.

Dos de sus tres hijos, Adán Godoy, de 34 años, y José Medina, de 28, recorrieron más de 1.200 kilómetros para participar de un homenaje en el Congreso Nacional. El acto, previsto para el miércoles, fue suspendido porque los diputados no reunieron quórum para iniciar la sesión.

También viajaron Alejandra Obertello, de 46 años y esposa de Adán; el hijo de ambos, Abrahan, de 10; y Keila Denis, de 25, hija de Alejandra y abogada de Nancy en sus reclamos ante las autoridades educativas de Corrientes.

La familia de Nancy Godoy pide investigar a más personas

Los familiares sostienen que el crimen no está esclarecido y que podría haber más personas involucradas, además de los cinco detenidos. Su principal temor, expresaron, es que el caso quede sin respuestas, como ocurrió con la desaparición de Loan Danilo Peña.

“Estamos seguros y confiamos de que hay alguien más. Hay más gente que falta detener, hay más gente involucrada que no sé por qué no se están investigando o no sé si se está investigando, pero creo que hay que seguir investigando porque hay más gente implicada”, sostuvo Adán.

Por el crimen están detenidos Ireneo Zarza, capataz de la estancia lindera a la escuela donde trabajaba Nancy; los peones Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, señalados como coautores junto con Rosa Leguizamón; y Ernesto Ezequiel Bordón, acusado de falso testimonio, quien también permanece en prisión preventiva.

Los propietarios de la estancia, integrantes de la familia Winkler, no fueron investigados hasta el momento. En Esquina, los familiares se preguntan: “¿Tienen protección por ser gente con poder y dinero?”.

Las dudas sobre las pruebas y la estancia El Curupí

Adán cuestionó que, según su mirada, no se hayan encontrado rastros en la escuela y consideró difícil que una sola persona pudiera haber organizado la escena sin dejar huellas. También describió el sufrimiento que, afirmó, padeció su madre.

“El sufrimiento que le hicieron pasar a mi mamá, la gente sabe que la torturaron, es increíble, impensable, no es de una gente normal y menos de la gente de campo que haga tanta maldad”, dijo.

Alejandra pidió que la investigación continúe y que “caiga quien tenga que caer”. Sobre los detenidos, sostuvo que “se tienen que pudrir en la cárcel con perpetua” y coincidió con Adán en que “acá no están todos, falta más gente”.

Entre los puntos que, según la familia, todavía no tienen explicación mencionaron la falta de huellas en la escuela, que el termo estuviera limpio, que los perros no detectaran el olor de Nancy, el bolso con las botas y los lugares donde aparecieron distintos objetos.

“Yo fui también con mi hermano a esa escuela cuando comenzó la búsqueda y es impensado que tengan esa inteligencia para hacer todo eso, o sea, que siempre hay algo más arriba, pero eso es tan protegido, pero igual nosotros no vamos a descansar. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir buscando, hasta que demos con la verdad”, afirmó Adán.

La desaparición y el hallazgo del cuerpo de la docente

Nancy había sido designada en agosto como maestra de la Escuela Rural 626, ubicada en la zona conocida como El Malezal, junto a la estancia El Curupí, en las afueras de Esquina. El martes 6 de octubre viajó desde el centro de la ciudad hasta el establecimiento y se comunicó por última vez con su familia al día siguiente.

La docente debía regresar a su casa ese fin de semana. Según el relato del caso, Leguizamón, la baqueana que recorría parte del trayecto a caballo con Godoy, le habría dicho que la camioneta de la estancia no viajaría a Esquina debido a las lluvias.

Leguizamón declaró que ese viernes fue con su marido, Rojas, a Sauce para participar de la Fiesta del Mencho y que ambos regresaron recién el miércoles siguiente. Entonces, indicó, advirtieron que Nancy no estaba. La mujer fue quien avisó a la familia sobre su desaparición.

El cuerpo fue encontrado el 28 de octubre. El Instituto Médico Forense determinó que presentaba cortes y profundas estocadas en distintas partes, además de la amputación de una mano. También señaló que no podía descartarse que hubiera sido víctima de un ataque sexual.

“Era feísimo porque sentíamos que nadie la buscaba, sentíamos que la estaban buscando mal. Pasaban las horas y no teníamos nada hasta que después se pudo saber. Eso nos marcó para siempre. Aunque la desaparición ya nos había marcado, pero después ver las condiciones en las que la encontraron nos mató”, recordó Alejandra.

El temor de la familia a que el caso quede sin respuestas

Consultado sobre los motivos del crimen, Adán respondió que “no cabe en la cabeza de ninguna persona hacer tanto mal”. También dijo que la familia sospecha que existen aspectos todavía no investigados y cuestionó la falta de explicaciones.

“No se entiende por qué. Por eso nosotros pensamos que hay otra cosa más atrás, que no entendemos por qué están tan protegidos, que no se investigan. Es un alivio haber encontrado a mi mamá, pero un alivio que es una vergüenza. Tanto tiempo pasó, todo lo que pasó mi mamá, el sufrimiento, no tiene perdón, no tiene sentido”, remarcó.

La familia relacionó su preocupación con el caso de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que desapareció en junio de 2024 en un naranjal de 9 de Julio, Corrientes, mientras compartía un almuerzo con parte de su familia. Por esa causa hay 17 personas sometidas a juicio, pero todavía no se sabe qué ocurrió con el niño y sus familiares no tienen una tumba donde llevarle flores.

Al ser consultado sobre el temor de que el caso de Nancy termine sin respuestas, Adán contestó: “Sí, ese miedo siempre está y eso es lo que nosotros buscamos evitar, que esto no se apague, porque no queremos que esta historia termine como Loan”.