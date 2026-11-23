Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El hecho ocurrió en Virrey del Pino, cuando una banda intentó asaltar a un policía de la Ciudad. Un sospechoso quedó internado en estado grave y bajo custodia judicial; investigan si recibió un disparo accidental de uno de sus cómplices.

Un intento de robo a un agente de la Policía de la Ciudad terminó con uno de los presuntos asaltantes internado en estado grave y con cuadriplejia. El episodio ocurrió en Virrey del Pino, partido de La Matanza, y la principal hipótesis de la investigación es que el joven recibió un disparo accidental de uno de sus compañeros durante la fuga.

El policía circulaba en moto por la esquina de Cabot y Ponce de León junto con dos mujeres, a quienes trasladaba a sus domicilios, cuando los ocupantes de un Renault Logan les cerraron el paso. Los asaltantes bajaron armados, pero el agente sacó su pistola reglamentaria y dio la voz de alto.

El grupo se retiró de inmediato. El policía efectuó disparos que impactaron en el sector del acompañante del auto, mientras los sospechosos escapaban a toda velocidad.

La fuga y el hallazgo del Renault Logan

La huida duró apenas unas cuadras: a unos 300 metros, los sospechosos abandonaron el vehículo y siguieron a pie. Al revisar el Renault Logan, las autoridades encontraron un proyectil que atravesó el respaldo del asiento del conductor desde atrás hacia adelante.

Ese indicio permitió vincular el auto con el ingreso de un joven herido de bala por la espalda en la guardia del Hospital Simplemente Evita, en González Catán. Sus acompañantes lo habían dejado allí antes de retirarse.

Investigan un disparo accidental y buscan a los prófugos

El análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir el momento en que los sospechosos detuvieron el vehículo, descendieron y escaparon corriendo. Durante la huida a pie, uno de ellos descartó un arma de fuego, que fue incautada por la Policía y será sometida a peritajes balísticos.

La principal hipótesis indica que uno de los delincuentes habría efectuado accidentalmente un disparo dentro del auto mientras escapaban, que impactó en el conductor. El proyectil quedó alojado en la espalda del joven y le provocó una lesión severa en la médula espinal, con un cuadro irreversible de cuadriplejia.

El sospechoso permanece internado en calidad de detenido, mientras los investigadores buscan identificar y capturar al resto de los integrantes de la banda. La causa está a cargo de la fiscal Evangelina Sánchez, junto con Vanesa Saluotto, secretaria de la Fiscalía N.º 11 de La Matanza.