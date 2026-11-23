Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

Una pareja que viajaba desde Tartagal hacia Comodoro Rivadavia fue detenida en un control de Gendarmería en Molle Yaco. Los efectivos encontraron 24 paquetes con 10 kilos y 725 gramos de cocaína escondidos en el torpedo del auto.

Una pareja que viajaba desde Tartagal, Salta, hasta Comodoro Rivadavia, Chubut, fue detenida este domingo en Tucumán cuando trasladaba 10 kilos y 725 gramos de cocaína ocultos en su automóvil. El hallazgo se produjo durante un control de Gendarmería Nacional en el peaje Molle Yaco.

Los efectivos del puesto de control, dependiente del Escuadrón 55 Tucumán, detuvieron el vehículo para realizar una inspección de rutina. El conductor indicó que habían iniciado el trayecto en Tartagal y que se dirigían a Comodoro Rivadavia, en un recorrido de más de 3.000 kilómetros.

Los tornillos del auto despertaron sospechas en el control

Al revisar el automóvil, los gendarmes detectaron irregularidades en el torpedo, el panel que separa el motor del habitáculo. Los tornillos de sujeción parecían nuevos y la pintura de esa zona no coincidía con la original de fábrica.

La sospecha aumentó cuando los agentes observaron, a través de las rejillas de ventilación ubicadas en la base exterior del parabrisas, varios bultos envueltos en nylon negro. Ante el hallazgo, dieron intervención al Juzgado Federal 1 de Tucumán, que autorizó una requisa exhaustiva.

Incautaron 24 paquetes con más de 10 kilos de cocaína

Al desarmar el compartimiento adulterado, los efectivos encontraron 24 paquetes envueltos en bolsas de nylon verde. Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que contenían cocaína, con un peso total de 10 kilos y 725 gramos.

Por disposición del magistrado, el hombre y la mujer, ambos mayores de edad y residentes de Tartagal, quedaron detenidos e incomunicados. También se ordenó el secuestro de la droga, el vehículo y otros elementos de interés para la causa.