Adrián Pérez y las niñas, de 8, 5 y 4 años, habían desaparecido durante un viaje en moto entre Formosa y Salta. La autopsia determinó que murieron por un paro cardiorrespiratorio provocado por insolación y deshidratación aguda.

Un hombre y sus tres hijas fueron encontrados muertos en una zona rural del norte de Salta, luego de permanecer desaparecidos desde el viernes. El examen forense determinó que las víctimas, identificadas como Adrián Pérez y sus hijas de 8, 5 y 4 años, fallecieron por un paro cardiorrespiratorio provocado por insolación y deshidratación aguda.

La familia había salido en moto desde María Cristina, en la provincia de Formosa, con destino a Alto de la Sierra, en el departamento salteño de Rivadavia, donde vivía. Los cuerpos fueron hallados el sábado en distintos puntos de una zona de monte cercana a un camino secundario.

Búsqueda de Adrián Pérez y sus hijas en Salta

La pareja de Pérez dejó de tener contacto con ellos el viernes por la tarde y denunció su desaparición. Se puso en marcha un operativo de rastrillaje, pero las tareas se interrumpieron durante la noche por las dificultades del terreno y la escasa visibilidad.

El procedimiento se reanudó el sábado por la mañana y permitió encontrar a los integrantes de la familia. El médico legal de la Policía realizó el examen cadavérico y confirmó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio por insolación y deshidratación aguda.

Las hipótesis sobre la tragedia en el norte salteño

Una de las hipótesis indica que Pérez habría elegido un camino alternativo, más corto, pero arenoso y poco transitado. La moto habría sufrido un desperfecto y el hombre habría avanzado cerca de un kilómetro empujándola, mientras sus hijas viajaban sobre el asiento. En medio de temperaturas que habrían alcanzado los 45 grados y sin agua, habría intentado hidratarlas con plantas de la zona.

De acuerdo con esa reconstrucción, Pérez habría dejado a las niñas bajo una sombra para volver a María Cristina en busca de ayuda, pero murió en el trayecto. Las menores habrían intentado seguirlo y fallecieron después de recorrer distintas distancias. Otra hipótesis plantea que la moto pudo haber volcado y que, aunque sobrevivieron al accidente, se habría roto el recipiente en el que llevaban agua.

Investigación y despedida de la familia

La investigación quedó a cargo del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal. La comuna de Santa Victoria Este colaboró con el sepelio y familiares, vecinos y autoridades acompañaron el traslado de los restos.

Estaba previsto que Pérez fuera sepultado en Alto La Sierra, mientras que los restos de sus hijas serían trasladados a María Cristina, en Formosa. La localidad salteña despidió a la familia el domingo.