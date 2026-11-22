La Justicia Federal procesó a ocho policías por la desaparición de Mario Fabián Golemba, visto por última vez en 2008 tras ser detenido en Misiones. Otros siete integrantes de la fuerza fueron alcanzados por la causa por encubrimiento; el cuerpo del joven nunca fue encontrado.

Ocho policías fueron procesados por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, el joven de 27 años que fue detenido en Dos de Mayo, Misiones, el 27 de marzo de 2008 y cuyos restos nunca aparecieron. La resolución de la jueza federal María Victoria Skanata también alcanzó a otros siete integrantes de la fuerza, acusados de encubrimiento.

Entre los elementos considerados por la magistrada figuran los libros de guardia de la comisaría, testimonios de identidad reservada y escuchas telefónicas realizadas durante los allanamientos. En la dependencia, varios detenidos escucharon esa noche una frase atribuida al comisario José Evaldo Katz: «¡Pelotudo! ¿Qué hiciste?».

La detención de Mario Golemba en Dos de Mayo

Según la reconstrucción judicial, Golemba salió por la mañana de la casa de su familia, en Picada Indumar, una zona rural de Dos de Mayo, para atenderse con una nutricionista en Oberá. Era extremadamente delgado y quería aumentar de peso antes de su casamiento. Después de la consulta y de realizarse análisis, avisó a su familia y a su novia que regresaría en colectivo al anochecer, pero nunca llegó.

La investigación permaneció durante trece años en la Justicia provincial sin avances significativos. En 2021, un equipo de abogados especializado en derechos humanos solicitó que el caso fuera investigado como desaparición forzada. El expediente pasó al juzgado de Skanata y a la fiscal Silvina Gutiérrez.

Los testimonios sobre la golpiza en la comisaría

En una resolución de 114 páginas, la jueza sostuvo que Golemba fue víctima de una detención ilegal por parte de policías de la División Tránsito. Según el fallo, lo trasladaron esposado a la comisaría de Dos de Mayo, aunque su ingreso nunca quedó asentado, y allí fue sometido a una brutal golpiza.

Personas alojadas en los calabozos declararon que el joven llegó con golpes y las manos esposadas por detrás. Primero habría quedado en el pasillo de acceso a las celdas y le pidió a un detenido que tomara el celular que llevaba en el bolsillo delantero del pantalón para avisarle a su madre que estaba detenido. No pudo comunicarse.

Los testigos señalaron que el comisario José Evaldo Katz y el radio operador Cristian Andrés Silva advirtieron la situación y llevaron a Golemba a una oficina, donde habría sido torturado durante más de una hora. Los detenidos dijeron haber escuchado sus gritos y sus preguntas sobre por qué le pegaban. Tras un silencio, atribuyeron a Katz la exclamación: «¡Pelotudo! ¿Qué hiciste?».

El patrullero y las maniobras para ocultar el cuerpo

La investigación ubicó la detención cuando Golemba bajó del colectivo que lo había traído desde Oberá. Algunas versiones sostienen que ya estaba «marcado» porque habría sido testigo circunstancial de un «intercambio de mercaderías» en el que habrían participado policías de Dos de Mayo. Su llegada a la comisaría habría ocurrido al atardecer y su muerte, o al menos un colapso físico, después de las 21.

Pese a los tachones y las enmiendas, el libro de guardia permitió establecer que el patrullero 2879 salió de la dependencia a las 22.15 y regresó una hora y media más tarde. Para la jueza, los policías José Roberto Pereyra Da Silva y Alejandro Alfonso González Samudio cargaron a Golemba, que estaba moribundo, y partieron junto a Katz para hacer desaparecer el cuerpo. El movimiento fue asentado como una «salida en comisión».

La jueza también sostuvo que Golemba sufrió «una golpiza severa y sistemática» y atribuyó a Katz la coordinación de la desaparición de sus restos, además de maniobras posteriores para desviar la investigación y encubrir lo ocurrido. Según la resolución, el comisario habría «guionado» a detenidos analfabetos para que declararan que la víctima nunca estuvo en la dependencia, y les habría llevado carne y gaseosas para «comprar» su silencio. El fallo también menciona «vamos al doctor» como un supuesto código interno para torturar presos.

Escuchas y versiones para desviar la investigación

A mediados de 2022, un año después de que el expediente llegara a la Justicia Federal, se ordenaron allanamientos y la intervención de los teléfonos de quince policías sospechosos. Alertada de los procedimientos, Liliana Margarita Saft, oficial de servicio durante la detención ilegal, intercambió mensajes con otros policías y familiares.

«Ellos piensan que van a encontrar algo ahí, qué bobos que son... Pero él no murió ahí, boluda... ¿Qué van a encontrar?... Mientras que no haya cuerpo, no hay nada».

La frase, dirigida a un allegado, fue considerada una señal de que Golemba había pasado por la comisaría, pero que su cuerpo habría sido trasladado a otro lugar. La investigación también concluyó que Saft involucró a su hermana en una pista falsa: la mujer declaró que el 6 de abril de 2008 había recibido una llamada del joven, aunque luego se determinó que la comunicación había salido del teléfono de otra persona. Según la causa, la maniobra buscaba sacar del foco a la comisaría.

La resolución describe un pacto de silencio y distintas acciones para entorpecer la pesquisa. Entre ellas, la difusión de rumores sobre supuestos viajes de Golemba a Brasil, Chaco y Santa Fe junto a otra mujer. Para la Justicia Federal, Saft era una oficial de confianza de Katz. Varios detenidos la describieron como «prepotente» y propensa al maltrato; uno afirmó haberla escuchado decir: «así hizo Golemba antes de morir».

El fallo también señala que Katz y Saft realizaron «actuaciones paralelas» para controlar la información. La causa reconstruye así las presuntas maniobras desplegadas tras la desaparición del joven, cuyo cuerpo continúa sin ser encontrado.