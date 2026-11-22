El máximo tribunal invalidó los artículos que liberaban los aumentos de las cuotas de medicina prepaga del control estatal. El fallo se dictó en el caso de una afiliada a Swiss Medical que denunció una suba del 110 por ciento entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que habilitaban a las empresas de medicina prepaga a aumentar sus cuotas sin autorización estatal. La decisión fue firmada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

En un fallo de ocho páginas, los jueces señalaron que el decreto no justificó de manera suficiente la urgencia de los cambios introducidos en la Ley 26.682, que regula el sistema de medicina prepaga en la Argentina.

Los argumentos de la Corte sobre los aumentos de las prepagas

El tribunal sostuvo que “de la lectura de los considerandos del decreto en cuestión no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la ley 26.682”.

Además, cuestionó que el Poder Ejecutivo fundara las medidas en la existencia de una crisis del sistema de salud y en la necesidad de aumentar la competitividad mediante la liberación de los precios. Para los magistrados, “estas consideraciones genéricas no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley”.

En la misma línea, el fallo afirmó que el decreto no explicó la relación concreta entre la emergencia invocada y la eliminación de las facultades de control estatal. “No surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada ‘crisis económica y social del país’”, expresaron los jueces.

El caso de una afiliada a Swiss Medical y el impacto del fallo

La resolución se originó en la demanda de María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical. La afiliada cuestionó un aumento del 110 por ciento aplicado a su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. De haberse mantenido la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento habría sido del 6,26 por ciento.

En primera instancia, la demanda fue rechazada. Sin embargo, la Cámara Federal de La Plata revocó esa decisión, declaró inconstitucionales los artículos cuestionados y dispuso que la empresa ajustara los aumentos al Índice de Precios al Consumidor (IPC). También ordenó que el Estado reasumiera “las funciones que le corresponden”. El Estado nacional y Swiss Medical apelaron esa resolución, que finalmente llegó a la Corte.

Los artículos invalidados derogaron el inciso G del artículo 5 y sustituyeron el artículo 17 de la Ley 26.682, normas que establecían el control estatal sobre los valores de las cuotas de los planes de salud.

Un precedente para otros reclamos contra las prepagas

La decisión se dictó en uno de alrededor de 300 casos iniciados por usuarios de medicina prepaga desde diciembre de 2023 contra los efectos de esos artículos del DNU. El fallo constituye el primer pronunciamiento de la Corte que declara inconstitucionales artículos del decreto, luego de que otros planteos no prosperaran por falta de legitimación directa de quienes los promovieron.

La resolución puede sentar un precedente para los reclamos pendientes. En una instancia anterior, la Cámara Federal de La Plata había advertido que el DNU dejaba “librados a los usuarios al fenómeno de la cartelización de mercado de salud” y consideró que una modificación de ese alcance debía pasar por el Congreso.

La Corte aclaró que su decisión no implica una definición sobre el resto del DNU 70/23. El fallo se limita a los artículos vinculados con la eliminación del control estatal sobre los aumentos de las cuotas de medicina prepaga.