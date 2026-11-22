Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

El máximo tribunal hizo lugar a un planteo del fiscal Mario Alberto Villar y dispuso que la causa por presunto lavado de activos vuelva a Comodoro Py. El expediente investiga la compra de una propiedad en Villa Rosa, Pilar, vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

La Corte Suprema de Justicia dispuso que la causa por presunto lavado de activos vinculada a una mansión de Pilar vuelva a los tribunales de Comodoro Py y quede a cargo del juez federal Daniel Rafecas. La decisión representa un revés para el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron lugar al recurso de queja presentado por el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Alberto Villar. El funcionario cuestionó que la investigación hubiera sido asignada al juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

La causa por presunto lavado de activos vuelve a Comodoro Py

En octubre, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal había declarado inadmisible un recurso de Villar para que el expediente cambiara de juzgado. Tras ese rechazo, el fiscal acudió a la Corte Suprema, que finalmente resolvió a su favor.

La investigación analiza el presunto lavado de dinero en la compra de una propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar, de 105.000 metros cuadrados y tasada en más de 20 millones de dólares. El inmueble está a nombre del monotributista Luciano Pantano y de su madre, Ana Conte, jubilada, señalados como presuntos testaferros de Toviggino. La hipótesis se apoya en que sus ingresos no se corresponderían con el valor de la mansión.

Los argumentos de la Corte sobre la competencia territorial

El máximo tribunal sostuvo que había elementos para vincular territorialmente el caso con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque la propiedad investigada se encuentre en Pilar. Entre esos elementos, mencionó que Real Central SRL, la sociedad mediante la cual se habría adquirido el inmueble, tiene su sede en la ciudad y que la escritura de compra se firmó allí. También señaló que la AFA tenía su sede porteña al momento de los hechos.

Los jueces afirmaron que el expediente investiga una trama que excede la compra de la propiedad. Según expresaron, la denuncia que dio origen a la causa tomó la mansión como punto de partida, pero ese hecho no agota el alcance de la pesquisa.

“Es claro que se trata de una pesquisa compleja de lavado de activos, a través de un presunto entramado societario y financiero destinado a canalizar, administrar y legitimar activos de origen presuntamente ilícito mediante la utilización coordinada de diversas personas físicas y jurídicas”.

En esa línea, la Corte sostuvo que la investigación “de ningún modo abarca” únicamente la adquisición de la mansión. Además, cuestionó la resolución de Casación que había rechazado el planteo del fiscal, al considerar que dejó de lado sus argumentos sobre la competencia territorial y la intervención de la justicia federal porteña.

El fallo y el planteo sobre el juez natural

La Corte aceptó intervenir para “encauzar el litigio y corregir los excesos deformantes de su trámite” en torno a la definición del juzgado competente. También afirmó que la garantía del juez natural había sido afectada.

“La garantía de juez natural se ha visto afectada de modo severo e inequívoco a través de una prístina y grosera violación a las reglas de competencia y un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable”.

La decisión supone un revés para la estrategia de la AFA, que busca unificar en Campana distintas causas que involucran a su presidente, Claudio Tapia.