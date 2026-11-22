Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

Leandro Hipólito Pezz, de 62 años, fue detenido acusado de matar a Elbio Geisel, un carnicero, tras una discusión por el volumen de la música. El ataque ocurrió en Villa Guillermina, al norte de Santa Fe, y quedó registrado por un vecino.

Una discusión por el volumen de la música terminó con un homicidio a tiros en Villa Guillermina, una localidad del departamento de General Obligado, al norte de Santa Fe. Un farmacéutico de 62 años disparó contra un vecino, identificado como Elbio Geisel, quien murió en el lugar.

El acusado fue identificado como Leandro Hipólito Pezz. Geisel, que trabajaba como carnicero, fue encontrado tendido sobre el asfalto, rodeado de vainas servidas. El episodio conmocionó a la comuna, que tiene unos 5.000 habitantes y está cerca del límite con Chaco.

La discusión por la música terminó en un ataque armado

Según relataron vecinos, el conflicto comenzó cuando el hijo de Pezz le reclamó a Geisel que bajara el volumen. En medio de la discusión, le dijo: "Hacé bajar tu música que no se puede dormir".

El carnicero respondió: "¿Qué problema tenés vos? Vos te levantás a las 11, a las 12. Encima vos vendés droga y nadie te dice nada". Luego intervino el farmacéutico, quien se subió a su camioneta y regresó armado con un revólver en la mano derecha y una escopeta en la izquierda.

El ataque a tiros quedó grabado por un vecino

La secuencia fue filmada con un celular. Después de unos segundos de insultos y amenazas, Geisel dio dos pasos hacia Pezz y le pidió que bajara el arma. El acusado le disparó en el abdomen.

Herido, Geisel siguió insultándolo y caminó hacia su camioneta blanca para intentar irse. Antes de subir, gritó: "Sos un cagón, sos un cagón". Pezz lo siguió, pateó la puerta del vehículo y le disparó otras cinco veces antes de que pudiera arrancar.

Detuvieron al acusado y secuestraron armas

Otro vecino llamó a la Policía y denunció que había una persona baleada en la esquina de San Martín y Rosario. La Policía Científica realizaba la autopsia de Geisel en Reconquista.

Pezz fue detenido. Durante un allanamiento en su vivienda, la Policía secuestró una carabina, una escopeta y varias armas cortas. El hijo del farmacéutico también quedó detenido de manera preventiva.