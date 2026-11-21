La investigación por la fuga del italiano, que cumplía prisión domiciliaria en Monserrat, sumó cuatro detenidos acusados de colaborar con la logística. Dos de ellos ya habían sido arrestados y luego liberados en la misma causa.

La búsqueda de Leonardo Bertulazzi, el italiano de 74 años que lleva 11 días prófugo, derivó en cuatro nuevas detenciones. El hombre escapó de su departamento de un quinto piso en Monserrat, donde cumplía prisión domiciliaria.

Los sospechosos, tres extranjeros y un argentino, están acusados de haber participado en la logística previa a la fuga, concretada el 10 de noviembre, durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Dos de los detenidos son el uruguayo Marcos Enrique González Rodríguez y la salvadoreña Ethel Villalta de Rodríguez.

Cuatro detenidos por la logística de la fuga de Bertulazzi

La pareja fue arrestada nuevamente tras un allanamiento en la Ciudad de Buenos Aires. Ya había sido detenida el jueves 12 cuando intentaba cruzar a Uruguay por el paso fronterizo de Gualeguaychú. Ambos tenían vínculo con Bertulazzi, en particular González Rodríguez, quien lo visitó en varias oportunidades mientras estuvo detenido. Después de ser indagados, quedaron en libertad.

Los otros dos sospechosos fueron detenidos en propiedades de Merlo y Tigre, durante seis procedimientos realizados por la Policía Federal Argentina. La pesquisa avanzó a partir del análisis de teléfonos celulares, en los que se habrían encontrado indicios sobre el suministro de elementos para concretar la fuga.

Las pruebas contra la esposa del prófugo

Las nuevas detenciones se suman a la de Betina Erika Köpcke, de 76 años, esposa de Bertulazzi. La mujer permanece privada de su libertad desde el jueves, luego de que la fiscal Alejandra Mangano solicitara su detención ante la jueza María Servini.

En los celulares secuestrados se encontraron fotografías que fueron consideradas relevantes para imputar a Köpcke. Entre ellas había imágenes del balcón de su casa, ubicado en el contrafrente del edificio y orientado hacia la calle Bolívar, por donde escapó Bertulazzi. También se hallaron fotos de un terreno baldío que funcionaba como estacionamiento, en Bolívar al 600.

El abogado de la mujer, Rodolfo Yanzón, sostuvo que su clienta declaró haberse enterado de la fuga a las ocho de la mañana del martes 10, dos horas después de que su marido escapara. También afirmó que la Justicia no cuenta con pruebas contundentes contra ella. Köpcke fue indagada por favorecimiento de la evasión, un delito excarcelable que prevé penas de entre un mes y cuatro años.

El recorrido de Bertulazzi tras escapar de Monserrat

La investigación está a cargo del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal. Hasta el momento, los investigadores determinaron que, después de escapar, Bertulazzi habría viajado en taxi y colectivo hasta Martínez, donde fue visto mientras compraba un gorro piluso. También se cree que adquirió una camisa celeste y un pantalón para despistar a quienes lo buscaban. La pesquisa sigue sus movimientos mediante el análisis de cámaras de seguridad.

Una mochila negra que perdió antes de saltar el último portón resultó clave para la investigación. En su interior había varias guías Filcar y un mapa de Tigre con marcas en estaciones fluviales y en el Puerto de Frutos.

Cómo fue el escape y por qué iba a ser extraditado

Bertulazzi se fugó en la madrugada del 10 de noviembre. Para engañar el sistema de control, habría armado un dispositivo con un tubo de metal y un trozo de carne de cerdo, donde colocó su pulsera electrónica. También habría usado un tensiómetro para darle calor al dispositivo y evitar que alertara a la Policía. El edificio de Defensa 649, donde vivía en un quinto piso, tenía custodia permanente.

El italiano descendió desde el balcón con un arnés, cayó en un patio y subió por una escalera hasta un techo. Desde allí saltó al baldío y trepó un portón de dos metros para llegar a la calle. Cayó, logró incorporarse y se alejó caminando.

Bertulazzi iba a ser extraditado a Italia para cumplir una condena de 27 años por el secuestro del empresario genovés Piero Costa, cometido en 1977, cuando integraba las Brigadas Rojas. En 1978, esa organización capturó y mató al ex primer ministro italiano Aldo Moro.

Yanzón afirmó que su defendido había sufrido tres accidentes cerebrovasculares en el último tiempo y tenía dificultades de motricidad. «La decisión que tomó fue desesperada, prevaleció la libertad a su estado de salud», expresó el abogado.