Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 4 min de lectura

El operativo se realizó en 75 municipios bonaerenses, con 17 detenidos y 125 personas imputadas. Las investigaciones buscan identificar a las víctimas detrás de la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

Una fiscal llamó a una mujer mientras caminaba hacia su trabajo para informarle que su hija, de 11 años, había sido víctima de un adulto de 44 que la contactó por Snapchat haciéndose pasar por un chico de su edad. El hombre obtuvo fotografías de la niña y las comercializaba en internet.

Ese caso es uno de los que quedaron al descubierto en una serie de 136 allanamientos realizados en 75 municipios de la provincia de Buenos Aires. También se investigó a un padre de Quilmes que mostraba a su hijo de 15 años imágenes de niños abusados y a una mujer que fotografiaba a sus sobrinas pequeñas para vender las imágenes.

Los procedimientos se llevaron adelante en el marco de 62 causas judiciales. Hubo 17 personas detenidas, 125 imputadas y nueve adolescentes puestos a disposición del fuero penal juvenil. Las investigaciones están vinculadas, al menos, con la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil registrado, una denominación que reemplaza al término pornografía infantil.

Operativo contra el grooming y el material de abuso infantil

El despliegue, denominado Operación Provincial Protección de las Infancias VIII, fue coordinado por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal bonaerense, a cargo de Eleonora Weingast. Este tipo de operativo se realiza al menos dos veces al año.

El objetivo es sumar esfuerzos para prevenir y visibilizar los delitos relacionados con el material de abuso sexual infantil registrado y el grooming. Las alertas pueden originarse en denuncias de víctimas, investigaciones de fiscalías especializadas y reportes internacionales procesados por el National Center for Missing & Exploited Children de Estados Unidos y la organización Missing Children.

“Son operativos que buscan visibilizar la problemática y traccionar con más fuerza, sobre todo para prevenir. Esto tiene que ser apropiado en tiempo porque detrás hay investigaciones proactivas que realizan en cada departamento judicial y que evalúan la urgencia y la posibilidad de unir los allanamientos o no, porque necesitan medidas más urgentes”, explicó Weingast.

Durante los allanamientos se secuestraron 3.600 archivos de material de abuso, 176 teléfonos celulares, 70 computadoras y discos rígidos, además de 95 dispositivos de almacenamiento digital. Los elementos serán peritados y podrían derivar en nuevas imputaciones o causas.

La búsqueda de víctimas detrás de cada investigación

Identificar a las niñas, niños y adolescentes que aparecen en las imágenes puede ser complejo y urgente. Entre las personas imputadas hay un integrante de Gendarmería, un agente penitenciario y siete personas que trabajaban con chicos en colegios, clubes u otros ámbitos de contacto cotidiano con las infancias.

Daniela Sánchez, ayudante fiscal del área especializada en La Matanza, señaló que el foco no está únicamente en sumar imputaciones, sino también en encontrar a quienes podrían estar siendo víctimas de abuso.

“Muchas personas pueden ser imputadas una vez que se accede a los dispositivos, pero lo que buscamos es la identificación de las víctimas que están siendo abusadas. Mi intención es salir a buscar víctimas para rescatarlas del abuso”, afirmó Sánchez.

La fiscal describió el caso de la niña de 11 años contactada por un hombre de 44 que fingió ser menor y le pidió fotografías. “Nos llevó mucho esfuerzo encontrar a la niña que, quizás, ni supo que cayó en manos de un adulto. Ahora él quedó detenido por grooming y por producción de abuso sexual infantil”, agregó.

En el marco de los operativos fueron identificados siete niños y niñas como posibles víctimas. Además, se detectó que 59 menores convivían con personas investigadas, por lo que su situación deberá analizarse para determinar si pudieron haber sufrido abusos.

Alertas internacionales y aumento de los casos de grooming

Otro dato de las investigaciones es que nueve adolescentes participaban en el intercambio de material de abuso sexual. En Morón, por ejemplo, se identificó a una joven de 16 años que ofrecía contenido de niños abusados.

Gran parte de los reportes llega a través de alertas internacionales conocidas como NCMEC, generadas por plataformas de redes sociales para informar sobre la posible tenencia y distribución de este material. En 2025, el 67,6 % de las investigaciones sobre la temática se inició a partir de esos reportes.

Las alertas recibidas en el país crecieron de manera marcada: fueron 95.613 en 2023, 120.162 en 2024 y 159.131 en 2025. Cada informe debe investigarse caso por caso y en la jurisdicción correspondiente para tratar de identificar a las víctimas y a los responsables.

En la provincia de Buenos Aires, los casos de acoso en línea aumentaron de 682 en 2022 a 780 en 2023, 883 en 2024 y 1.024 en 2025. Weingast advirtió sobre la rapidez con la que puede avanzar el contacto entre un agresor y un menor: “A un agresor le bastan 19 segundos para migrar a un menor desde una plataforma de juegos a un chat privado de WhatsApp”.

El grooming consiste en el acoso y la manipulación de un niño, niña o adolescente por parte de un adulto a través de internet. El objetivo puede ser ganarse su confianza para obtener contenido sexual, concretar un encuentro o cometer un abuso. Las investigaciones también afrontan nuevos desafíos, como la detección y el peritaje de material de abuso sexual infantil generado o manipulado con herramientas de inteligencia artificial.