La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Leonardo Cositorto por otras 1095 presuntas estafas y revocó los sobreseimientos de 22 personas. También ordenó profundizar la pesquisa por lavado de activos y operaciones en el exterior.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Leonardo Cositorto como presunto jefe de una asociación ilícita vinculada con 1095 estafas atribuidas a Generación Zoe. Además, revocó los sobreseimientos de 22 personas relacionadas con el funcionamiento del conglomerado y dispuso que continúen bajo investigación.

Los hechos habrían ocurrido entre 2019 y abril de 2022, cuando la organización ofrecía cursos de coaching, trading y liderazgo, junto con rendimientos mensuales prometidos desde el 7 por ciento en dólares. Entre las alternativas de inversión mencionadas en la causa figuran membresías, robots de trading, lotes del Zoe Paradise Club de Campo, los productos PIN Nación y PIN Multimillonario, y activos digitales como USDT, también conocido como Tether, y Zoe Cash.

La imputación calcula un perjuicio superior a 16 millones de dólares, 4 millones de pesos y 6500 euros, además de bienes registrables cuyo valor no fue establecido. La causa tramita en Buenos Aires y reúne la mayor cantidad de presuntos damnificados.

La Cámara cuestionó la actividad económica de Generación Zoe

El fallo fue firmado por los camaristas Pablo Yadarola, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes rechazaron los argumentos de la defensa de Cositorto. El coach sostiene que la empresa desarrollaba actividades reales y que la interrupción de los pagos fue consecuencia de una corrida mediática, una explicación que plantea desde el inicio del caso, hace casi cinco años.

Los jueces señalaron que, aunque durante un período se pagaron rendimientos, no se encontró una actividad económica capaz de sostener las ganancias que ofrecía Zoe. La resolución sumó un nuevo procesamiento para Cositorto y, a la vez, revocó buena parte de las decisiones adoptadas por la jueza Alejandra Alliaud, quien en septiembre del año pasado había sobreseído a varios involucrados.

Entre las personas alcanzadas por esas decisiones había quienes cumplían funciones dentro de la organización y, al mismo tiempo, figuraban como víctimas por no haber recuperado su dinero. La Cámara consideró prematuros los sobreseimientos y dictó la falta de mérito, una medida que no implica el procesamiento, pero mantiene a los imputados en la causa y ordena seguir investigando.

“Si bien los elementos incorporados resultan insuficientes para sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la intervención penalmente responsable de los imputados, tampoco permiten afirmar, con la certeza negativa que requiere el sobreseimiento, su ajenidad”.

Los grupos de implicados que seguirán investigados

La Sala distinguió a quienes habrían tenido intervención funcional o manejo de fondos. En ese grupo incluyó a Facundo Maringolo, Martín Rodríguez, Evelyn Cameille, Micaela Liporacci, Federico Aguirre, Matías Zamorano y Norman Próspero. Respecto de Nicolás Ariel Lahargou y Marina Daniela Mantelli, pidió determinar con mayor precisión el origen de los fondos utilizados para comprar bienes.

Un segundo conjunto reúne a personas con presuntas intervenciones profesionales, técnicas o funcionales: Maximiliano Aguirre Bosc; el contador Gustavo Antonio de Jesús Saavedra; Fernando Camiletti; el trader Matías Notaro; Matías Ferri; la contadora Julieta Sciutti; y el exjuez Héctor Luis Yrimia. Este último vive en Dubái y manifestó en distintas ocasiones que no tiene intenciones de regresar a la Argentina.

En otro grupo, al que los magistrados atribuyeron una menor intensidad incriminatoria, aparecen personas que habrían realizado distintas tareas para el conglomerado: el cajero Adriel Calomite, Keila Batista, Eliana Velázquez, Lucas Camelino, condenado en Corrientes, Maxi Mitroff y Juan José Lima.

Lavado de activos y operaciones de Zoe en otros países

La Cámara también revocó los sobreseimientos por lavado de activos y ordenó reconstruir el circuito de cuentas bancarias, billeteras virtuales y bienes. Según el fallo, esa pesquisa debe contribuir a recuperar activos y reparar a los damnificados. La medida alcanza a doce personas: Cositorto, Maximiliano Batista, vicepresidente de Zoe; el contador Miguel Echegaray; Javier Prioli; Aguirre Bosc; Lahargou; Mantelli; Federico Aguirre; Liporacci; Rodríguez; Próspero y Maringolo.

Por último, los camaristas cuestionaron que no se investigaran hechos ocurridos fuera del país con el argumento del principio de territorialidad y ordenaron profundizar la pesquisa. La imputación sostiene que Generación Zoe tuvo oficinas en Estados Unidos, Colombia, Perú, España, Bolivia, México y Guatemala.

La situación judicial de Leonardo Cositorto

Cositorto está detenido en Corrientes, donde cumple una condena de doce años por estafa. También recibió una pena de once años en Salta y tiene causas abiertas en Santa Fe y Córdoba. La nueva resolución corresponde a la investigación porteña, que concentra la mayor cantidad de presuntos damnificados.