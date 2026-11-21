El comerciante Zheng Xidi fue detenido, acusado de tocar a un nene de 11 años. En dos jornadas de incidentes hubo saqueos, destrozos y 22 personas aprehendidas; la familia del chico reclama justicia y rechaza los ataques al local.

El supermercado chino Ace, ubicado en la calle Tucumán al 2080, en Benavídez, fue saqueado y sufrió destrozos durante dos días de incidentes vecinales. La reacción se produjo después de que Zheng Xidi, de 59 años, fuera denunciado por tocar a un nene de 11 años y detenido por la acusación de abuso sexual.

En la persiana y las paredes del comercio quedaron pintadas con aerosol rojo, entre ellas el mensaje "Con los chicos no". Este viernes, mientras algunos manifestantes quemaban maderas frente al local, el fuego y una columna de humo alcanzaron el sector del depósito. Al menos diez personas lograron entrar por la fuerza y, luego, se sumaron más vecinos. Se llevaron mercadería y provocaron daños.

La Policía aprehendió a siete personas, incluida una adolescente de 15 años, e incautó un vehículo con productos sustraídos. La situación fue controlada y tomó intervención la UFI de Benavídez. Un camión de Infantería quedó apostado frente al supermercado para impedir nuevos ingresos al depósito.

Dos jornadas de incidentes en el supermercado de Benavídez

Los primeros disturbios ocurrieron el jueves, después de que se conociera la denuncia. Zheng fue detenido mientras algunos vecinos lo agredían y otras personas ingresaban por la fuerza al depósito. En ese episodio, la Policía detuvo a 15 personas y secuestró un Renault 19 que transportaba mercadería.

En medio de los destrozos, la familia del chico intenta acompañarlo y atravesar lo sucedido. José Marrone, su abuelo, contó que el nene, a quien identifica como J, fue a la escuela este viernes. "Está destrozado. Es consciente de lo que pasó, pero fue al colegio para por lo menos estar con sus compañeritos para distraerse", expresó.

Marrone explicó que en la familia conversaban con los chicos sobre el cuidado del cuerpo y el consentimiento. Les enseñaban que nadie podía tocarlos sin permiso y que debían contar cualquier situación que los hiciera sentir incómodos o mal. "Siempre hablamos de estas cosas que pueden suceder, que cualquier extraño se te puede acercar, ofrecer caramelos o preguntar sobre una calle y te pueden secuestrar. Que hay gente mala que te puede tocar sin consentimiento y eso está mal. Siempre lo tienen que contar", relató.

El relato de la familia del nene y el pedido de justicia

Según el abuelo, el padre de J había empezado a trabajar en el supermercado hacía apenas cinco días, en el área de logística. En las imágenes de las cámaras, contó, se ve al chico regresar sobre sus pasos para buscarlo y hablarle. Después de que su padre discutiera con el comerciante, el nene fue a avisarle a su mamá, hija de Marrone, que el hombre lo había tocado.

El abuelo también describió el momento en que, junto con la Policía, revisaron las grabaciones. "Estando ahí viendo lo que estaban haciendo fue muy feo. Los policías solo defendieron al chino. Cuando fuimos a ver las cámaras, uno de los hijos adelantaba esos minutos y decía: ‘No hay nada, no hay nada’. Mientras tanto, el chino que tocó a mi nieto y otro más se reían y el tipo solo pedía disculpas porque le había tocado el hombro. Lo hicieron cuatro veces. Hasta que le dijimos el horario y ahí lo vimos. Lo queríamos matar, no te voy a mentir", afirmó.

La familia reclama que la investigación avance. "Queremos que haya justicia, no queremos que esto quede así nomás, que la ley actúe como tiene que actuar", pidió Marrone. También cuestionó que el local continuara funcionando: "Nadie vino a poner un cartel de clausura, nada. Y mirá toda la Policía que le pusieron para que no le saqueen más. Para eso sí hay recursos".

El abuelo rechazó los saqueos y sostuvo: "La verdad que estoy en contra. Quiero que se haga justicia". Además, contó que J está acompañado por una psicóloga y que sabe que necesita hablar con alguien. "Le arruinó la vida a un nene de 11 años", afirmó.

La preocupación de los vecinos tras la denuncia de abuso

Marrone recordó que, cuando iba a comprar al comercio, algunas situaciones le llamaban la atención. Según su relato, los comerciantes hablaban poco y miraban pornografía mientras atendían. "Si vos le manifestabas incomodidad, lo apagaban; si no, lo dejaban encendido. Son unos degenerados", aseguró.

Raquel Almirón, vecina del barrio desde hace 30 años, se secó las lágrimas al hablar de lo ocurrido y destacó la decisión del nene de contar lo sucedido: "Qué valiente fue el nene en decirle a su mamá". También recordó que a los nueve años vivió una situación similar con el padre de una amiga y que no se animó a contarlo en ese momento. "Es algo que te marca", señaló.

Gabriela Edith Giles, quien vive en la zona desde hace 26 años, describió al comerciante como una persona de pocas palabras y aclaró que no sabía cómo se relacionaba con los menores. Tras ver el video, manifestó: "Es horrible. Es un degenerado. No quiero que vuelva más".

Sobre los saqueos, Giles sostuvo que algunas personas podrían haber utilizado la denuncia como pretexto. "Ellos ya estaban organizados. Es más, trajeron auto, cargaron todo. Todo fue preparado y lo usaron como pretexto para ir a hacerlo, ni siquiera fue por el nene", afirmó. La vecina, que tiene hijos chicos, dijo que lo ocurrido le genera preocupación.