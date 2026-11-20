La mujer, de 35 años, trabajaba en un bar del centro y criaba a su hijo de 12 años. Su pareja, un empleado del local, fue imputado por femicidio y permanece internado bajo custodia policial.

Romina González tenía 35 años, era encargada del bar Morrison y dedicaba gran parte de su tiempo al trabajo y a la crianza de su hijo de 12 años. La mujer fue asesinada el jueves por su pareja, Nicolás Gabriel Pedraza, de 38 años, quien trabajaba como mozo en el mismo establecimiento del centro de Córdoba.

El local está ubicado sobre la avenida Marcelo T. de Alvear al 300, frente a La Cañada, en una zona céntrica conocida por sus bares de temática rockera y sus espectáculos en vivo. Según relataron compañeros y comerciantes del lugar, González y Pedraza mantenían una relación desde hacía algunos meses.

El ataque en el bar Morrison y la investigación por femicidio

El jueves por la tarde, Pedraza sorprendió a González en el baño del bar y la apuñaló varias veces en el rostro, el abdomen y otras partes del cuerpo. Luego se hirió con el mismo cuchillo en el cuello y el abdomen.

Una compañera se preocupó porque Romina no salía del sector de los baños. Al abrir la puerta, encontró a la mujer muerta en el piso, sobre un charco de sangre, y a Pedraza gravemente herido. El hombre fue trasladado al Hospital de Urgencias, donde fue operado y quedó internado con custodia policial.

La causa está a cargo de la fiscal de Violencia de Género y de Familia, Guillermo Berrotarán, quien imputó a Pedraza por femicidio y dispuso una fuerte vigilancia en el hospital. Los investigadores consideran que el acusado se habría autolesionado con la aparente intención de suicidarse tras el ataque.

El trabajo y la crianza de su hijo

Martín, un excompañero de González, la recordó como una mujer dedicada a su familia y atenta a las necesidades de quienes trabajaban con ella. Según contó, cumplía jornadas extensas para sostener a su hijo.

“Ella trabajaba desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día para que su nene tuviera todo lo que necesitaba. Era una madraza que siempre estaba pensando en su hijo y en su familia”.

El excompañero también señaló que la relación con Pedraza era reciente y que, desde afuera, no había advertido señales de violencia. “Salía con el pibe desde hace poco tiempo y, por lo que se notaba desde afuera, iba todo normal. El chico no demostraba ser alguien violento y quizás por esa razón esto que pasó es más sorpresivo y terrible”, expresó.

Un antecedente mencionado por un comerciante de la zona

Un comerciante de un local vecino dijo que González trabajaba desde hacía tiempo en el sector, mientras que Pedraza se había incorporado hacía poco. También mencionó un episodio anterior que, según le habían contado, ocurrió en la casa de la mujer y requirió la intervención policial.

“Romina hace bastante que trabaja en esta zona y el chico hace poco que vino. Según me contaron, hubo un evento anterior en la casa de ella y la Policía intervino”.

El subdirector del Hospital de Urgencias, Maximiliano Tittarelli, informó que Pedraza fue intervenido por lesiones en el cuello y el abdomen. En la primera zona, los médicos encontraron heridas en las venas yugulares, que fueron reparadas. Al viernes, el paciente cursaba un posoperatorio en coma farmacológico y, según el parte médico, las lesiones no representaban riesgo de muerte.

“Está cursando un posoperatorio en coma farmacológico y las heridas están reparadas; no son lesiones mortales”.