Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 7:04 p. m. · 3 min de lectura

El tribunal dispuso que podrá cumplir la condena bajo arresto domiciliario, con vigilancia electrónica, una vez que finalice su internación psiquiátrica. La Fiscalía había pedido 18 años y seis meses de prisión.

El músico Cristian “Pity” Álvarez, exlíder de las bandas Viejas Locas e Intoxicados, fue condenado este viernes 20 de noviembre a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, un vecino de 36 años al que mató de cuatro disparos en julio de 2018, en el barrio porteño de Villa Lugano.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29, que lo encontró culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, los jueces determinaron que el músico, de 54 años, podrá cumplir la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, una vez que finalice la internación psiquiátrica que atraviesa actualmente.

Un crimen que conmocionó al país

El hecho ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires.

Según se reconstruyó durante el juicio, Álvarez mantuvo una fuerte discusión con Cristian Díaz y, en medio del enfrentamiento, extrajo un arma de fuego y le disparó cuatro veces. La víctima falleció en el lugar como consecuencia de las heridas.

Después del crimen, el cantante escapó y al día siguiente se presentó voluntariamente ante la Policía. En aquel momento reconoció haber efectuado los disparos, aunque sostuvo que había actuado porque sentía que su vida estaba en peligro.

La Fiscalía había pedido una condena mayor

Durante el juicio, el fiscal Sandro Abraldes solicitó una pena de 18 años y seis meses de prisión, al considerar que el músico era plenamente responsable de sus actos.

Por su parte, los abogados defensores reclamaron su absolución argumentando que había actuado en legítima defensa. Sin embargo, el tribunal rechazó esa postura y estableció una condena de 12 años.

El proceso judicial estuvo marcado por numerosas postergaciones, principalmente relacionadas con el estado de salud mental del artista y los tratamientos médicos que debió atravesar durante los últimos años.

No irá a una cárcel común por el momento

Uno de los aspectos más importantes de la resolución judicial es que Álvarez podrá cumplir la pena bajo arresto domiciliario, con vigilancia electrónica, cuando termine su internación.

La Justicia también estableció que, si incumple las condiciones impuestas, podrá ser trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

Las últimas palabras de Pity Álvarez

Antes de conocerse el veredicto, el músico participó mediante una videollamada desde la clínica donde permanece internado.

En su intervención cuestionó el pedido de condena realizado por la Fiscalía y reiteró que, al momento del episodio, se había sentido acorralado.

Durante el juicio también manifestó arrepentimiento por lo ocurrido y expresó su intención de ayudar económicamente a los familiares de la víctima mediante su actividad artística.

La reacción de la familia de la víctima

El abogado Fernando Burlando, representante de la familia de Cristian Díaz, manifestó su conformidad con la sentencia y aseguró que no apelarán la decisión.

El letrado sostuvo que, más allá de los problemas personales y de salud que atravesaba el cantante, tenía conciencia de sus actos cuando cometió el homicidio.

De esta manera, después de más de ocho años, la Justicia dictó una sentencia en uno de los casos policiales más resonantes que involucraron a una figura del rock argentino.

La condena marca un nuevo capítulo en la vida de Pity Álvarez, un artista que alcanzó una enorme popularidad con Viejas Locas e Intoxicados, pero cuya trayectoria quedó profundamente atravesada por sus problemas de adicciones y sus conflictos con la Justicia. Fiscales +2