Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 8:08 p. m. · 2 min de lectura

El motociclista, de aproximadamente 53 años, viajaba por la Ruta Provincial 1 cuando chocó contra un camión de la Municipalidad de General Pico. La investigación busca establecer las circunstancias de la colisión.

Tragedia en La Pampa: un motociclista brasileño murió tras chocar contra un camión municipal en la Ruta 1

Un motociclista de nacionalidad brasileña perdió la vida este viernes 20 de noviembre, durante la tarde, tras protagonizar un violento accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial 1, a pocos kilómetros de General Pico.

El siniestro ocurrió minutos después de las 15, a la altura del kilómetro 72, en cercanías de la planta de reciclado de residuos urbanos, en el tramo que une General Pico con Trebolares.

La víctima, de aproximadamente 53 años, circulaba en una motocicleta Ducati de alta cilindrada cuando, por causas que todavía se investigan, impactó contra la parte trasera derecha de un camión Iveco perteneciente a la Municipalidad de General Pico.

Viajaba por Argentina junto a un amigo

El motociclista recorría distintas rutas argentinas acompañado por otro ciudadano brasileño, quien se desplazaba en una segunda motocicleta. Ambos habían partido desde Santa Fe y tenían como destino San Carlos de Bariloche.

Según explicó el fiscal Marcos Sosa, los dos vehículos involucrados circulaban en el mismo sentido, hacia General Pico.

El compañero de la víctima logró sobrepasar al camión y continuó su recorrido. Sin embargo, al advertir que su amigo no aparecía, decidió regresar y se encontró con la trágica escena.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista falleció en el acto. Su compañero debió recibir asistencia médica debido al estado de conmoción que le provocó lo sucedido.

Investigan las causas del accidente

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal del Servicio de Emergencias Médicas y especialistas de la Agencia de Investigación Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes.

La investigación quedó bajo la intervención de los fiscales Marcos Sosa y Guillermo Komarofky, con el objetivo de establecer las circunstancias exactas que provocaron la colisión.

El trágico episodio vuelve a poner en primer plano la preocupación por los accidentes de tránsito en las rutas pampeanas. Con esta nueva víctima, los fallecimientos por siniestros viales en la provincia durante 2026 ascienden a 47, según los registros difundidos por medios provinciales. Infopico.com +2