Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 3 min de lectura

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29 dictó la pena por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano. El músico siguió la audiencia desde un centro de salud mental de Castelar.

Cristian Gabriel Pity Álvarez fue condenado a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Maximiliano Gringo Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. El fallo fue dictado este viernes por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29.

Los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro comunicaron la sentencia. Álvarez, de 54 años, siguió la audiencia desde el centro de salud mental Solar Colonial, en Castelar, donde permanece internado por disposición de la justicia civil, que lo consideró peligroso para sí mismo y para terceros.

El secretario del tribunal informó que el músico manifestó que no tenía interés "de conectarse y participar de la audiencia". El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados estuvo representado por sus defensores Javier Baños, Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci.

La condena a Pity Álvarez y los pedidos de las partes

El fiscal general Sandro Abraldes había solicitado 18 años y 6 meses de prisión, mientras que la querella pidió una pena de 11 años y 2 meses. Ambos plantearon que se trató de un homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. La defensa pidió la absolución o que se considerara que Álvarez actuó en legítima defensa o se excedió en ella.

En la sala de los tribunales de la calle Paraguay 1536 estuvieron presentes las dos hijas de Díaz, su hermana Marita y su expareja, Verónica Román. La querella estuvo a cargo de los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola.

También asistieron al veredicto Silvina Álvarez, hermana del músico; un tío suyo; el cura César Scicchitano Tagle; el bajista Gabriel Prajsnar y el guitarrista Hernán Salas, integrantes de su última formación.

Las últimas palabras del músico antes del veredicto

La audiencia comenzó minutos antes del mediodía. En sus últimas palabras, Álvarez cuestionó el pedido de la fiscalía y recordó su declaración durante el proceso.

"Quiero decirles que me pareció un poco excesivo los alegatos que presentó el fiscal. Yo me senté ahí, di una declaración amplia de lo que había pasado. No empecé por el hecho, empecé un poco antes para que ustedes entiendan lo que se siente estar acorralado y vivir una vida marginal".

Cómo ocurrió el homicidio en Villa Lugano

De acuerdo con la acusación, Álvarez discutió con Díaz, de 36 años, y le disparó cuatro veces. Los dos se conocían del barrio Samoré, adonde la víctima había vuelto para ver a su hija mayor. La disputa habría comenzado porque Díaz le recriminó al músico que dijera que él le había robado pertenencias de una mochila.

Testigos afirmaron que Díaz empujó e intentó golpear a Álvarez. Según la reconstrucción del caso, el músico sacó una pistola calibre.25 y le disparó en la cara; luego le efectuó otros tres disparos. Díaz quedó muerto en un pasillo frente a la torre 12.

Después, Álvarez escapó con su pareja en un Volkswagen Polo. Antes de llegar al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía, descartó el arma en una alcantarilla de la colectora de la autopista Riccheri.

La detención y el recorrido judicial de Pity Álvarez

El músico permaneció prófugo durante casi un día. El 13 de julio de 2018 se presentó en la comisaría 52 junto con su abogado Sebastián Queijeiro. Antes de quedar detenido, dijo a la prensa: "Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo”.

Álvarez pasó casi tres años detenido en el pabellón de pacientes psiquiátricos del penal federal de Ezeiza. Luego obtuvo prisión domiciliaria en instituciones médicas y, más tarde, accedió a un tratamiento ambulatorio. Tras recibir el alta, quedó en libertad.